https://ria.ru/20211114/britaniya-1759009180.html

Россия не хочет развязывать войну, заявил глава генштаба Британии

Россия не хочет развязывать войну, заявил глава генштаба Британии - РИА Новости, 14.11.2021

Россия не хочет развязывать войну, заявил глава генштаба Британии

Россия готова использовать все инструменты для достижения собственных целей, но она не намерена развязывать настоящую войну, считает глава генштаба вооруженных... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:26

2021-11-14T17:26

2021-11-14T17:26

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова использовать все инструменты для достижения собственных целей, но она не намерена развязывать настоящую войну, считает глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер."Думаю, Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать реальную войну", - сказал Картер в эфире Sky News.По его словам, Россия намерена достигать свои цели "гораздо более деликатным способом", а не боевыми действиями.

https://ria.ru/20211114/ukraina-1758993721.html

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в мире, великобритания, россия