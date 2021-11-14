16:12 14.11.2021 (обновлено: 16:42 14.11.2021)
Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей
Глава МИД Белоруссии и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на границе с Польшей
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Четырнадцатого ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем", - сообщает МИД Белоруссии.
Как подчеркнули белорусские дипломаты, подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. "Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС. В. Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - сообщает МИД Белоруссии.
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