https://ria.ru/20211114/belorussiya-1759002205.html

Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей

Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей - РИА Новости, 14.11.2021

Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей

Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:12

2021-11-14T16:12

2021-11-14T16:42

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Четырнадцатого ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем", - сообщает МИД Белоруссии.Как подчеркнули белорусские дипломаты, подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. "Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС. В. Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - сообщает МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20211113/migranty-1758943605.html

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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, оон, азия, мид белоруссии, евросоюз, владимир макей , ближний восток, жозеп боррель