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Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей
Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей - РИА Новости, 14.11.2021
Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей
Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:12
2021-11-14T16:42
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
оон
азия
мид белоруссии
евросоюз
владимир макей
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Четырнадцатого ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем", - сообщает МИД Белоруссии.Как подчеркнули белорусские дипломаты, подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. "Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС. В. Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - сообщает МИД Белоруссии.
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, оон, азия, мид белоруссии, евросоюз, владимир макей , ближний восток, жозеп боррель
16:12 14.11.2021 (обновлено: 16:42 14.11.2021)
 
Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе с Польшей

Глава МИД Белоруссии и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на границе с Польшей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Четырнадцатого ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем", - сообщает МИД Белоруссии.
Как подчеркнули белорусские дипломаты, подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. "Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС. В. Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - сообщает МИД Белоруссии.
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В миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииООНАзияМИД БелоруссииЕвросоюзВладимир МакейБлижний ВостокЖозеп Боррель
 
 
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