https://ria.ru/20211114/aviatsiya-1759000632.html
"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021
"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021 - РИА Новости, 14.11.2021
"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021
Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:52
2021-11-14T15:52
2021-11-14T17:31
безопасность
су-30см
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506785_0:276:3073:2005_1920x0_80_0_0_897fa92d75d4a8440a81162cd5fb88bd.jpg
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает корреспондент РИА Новости.Особенным было то, что "витязи" летали над павильоном, где ранее в тот же день прошла зарубежная премьера Checkmate — истребителя пятого поколения. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолетах четвертого поколения.Российские виртуозы воздушного боя исполнили программу, в которую вошли групповые фигуры, парный, одиночный и встречный пилотаж, раскрытие, купол и другие.Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 начал работу в воскресенье, его значимыми премьерами станут зарубежные дебюты однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate и пассажирского лайнера МС-21-310.
https://radiosputnik.ria.ru/20211114/manturov-1758985478.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506785_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2ccfc4801c2093a608fd3512e13bd9f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, су-30см, су-35с
15:52 14.11.2021 (обновлено: 17:31 14.11.2021)
"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021
"Русские витязи" приняли участие в летной программе первого дня Dubai Airshow 2021
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает корреспондент РИА Новости.
Особенным было то, что "витязи" летали над павильоном, где ранее в тот же день прошла зарубежная премьера Checkmate — истребителя пятого поколения. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ
и Су-35С
— самолетах четвертого поколения.
Российские виртуозы воздушного боя исполнили программу, в которую вошли групповые фигуры, парный, одиночный и встречный пилотаж, раскрытие, купол и другие.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 начал работу в воскресенье, его значимыми премьерами станут зарубежные дебюты однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate и пассажирского лайнера МС-21-310.