https://ria.ru/20211114/aviatsiya-1759000632.html

"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021

"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021 - РИА Новости, 14.11.2021

"Русские витязи" приняли участие в летной программе Dubai Airshow 2021

Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:52

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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает корреспондент РИА Новости.Особенным было то, что "витязи" летали над павильоном, где ранее в тот же день прошла зарубежная премьера Checkmate — истребителя пятого поколения. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолетах четвертого поколения.Российские виртуозы воздушного боя исполнили программу, в которую вошли групповые фигуры, парный, одиночный и встречный пилотаж, раскрытие, купол и другие.Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 начал работу в воскресенье, его значимыми премьерами станут зарубежные дебюты однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate и пассажирского лайнера МС-21-310.

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/manturov-1758985478.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, су-30см, су-35с