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В ЛНР заявили об артобстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об артобстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 14.11.2021

В ЛНР заявили об артобстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольным... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:07

2021-11-14T17:07

2021-11-14T17:07

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольным самопровозглашенной Луганской народной республике населенным пунктам Южная Ломоватка и Червоный прапор, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили об одном обстреле территории республики за сутки со стороны ВС Украины."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в воскресенье в 15.10 (совпадает с мск) открыли огонь по населенным пунктам Южная Ломоватка и Червоный прапор, используя арторудия калибром 152 миллиметра. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется", - отметил офицер СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758509668.html

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в мире, украина, здоровье - общество, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр