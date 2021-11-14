https://ria.ru/20211114/arestovich-1759016625.html

Арестович рассказал об ожиданиях Киева от переговоров с Берлином и Парижем

Арестович рассказал об ожиданиях Киева от переговоров с Берлином и Парижем - РИА Новости, 14.11.2021

Арестович рассказал об ожиданиях Киева от переговоров с Берлином и Парижем

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что врио министра... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T19:02

2021-11-14T19:02

2021-11-14T19:02

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мид украины

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудят в понедельник Донбасс, однако, поскольку Россия не примет участие во встрече, стороны постараются выработать единую позицию по мигрантам на польской границе и в отношении дальнейшей совместной стратегии в "нормандском" и "минском" форматах.Ранее представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе заявила, что Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Дмитрий Кулеба проведут встречу в понедельник в Брюсселе на полях переговоров со странами "Восточного партнерства"."Что касается встречи глав МИД без россиян. Учитывая, что ключ к ситуации находится в голове у одного человека, зовут его Владимир Путин, то здесь, скорее, стороны поговорят и постараются выработать единую позицию в отношении, во-первых, общеевропейского кризиса, который развивается в связи с ситуацией на польской границе. А во-вторых, в отношении дальнейшей совместной стратегии в Нормандском и Минском форматах", - сказал он в эфире телеканала "Дом".Он добавил, что Киев ожидает таких решений по Донбассу, как "освобождение пленных, открытие КПВВ и так далее".

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

киев

германия

россия

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в мире, киев, германия, мид франции‎, мид украины, дмитрий кулеба, россия, алексей арестович