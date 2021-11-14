Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/aktsiya-1759033754.html
Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ
Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2021
Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции протеста в центре Гаваны против нетрадиционных методов войны в отношении... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:09
2021-11-14T22:10
в мире
twitter
сша
вашингтон (город)
куба
мигель диас-канель бермудес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/60/1548106042_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_44202ee1c184f53c1d5d0751f7318199.jpg
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции протеста в центре Гаваны против нетрадиционных методов войны в отношении Кубы, сообщают местные СМИ."Президент острова сидит на земле рядом с мальчиками и девочками, которые два дня назад разбили лагерь в центральном парке ради Кубы и своей мечты", - сообщила журналистка издания Granma из центра Гаваны.Сам президент заявил, что этот гражданский протест вызывают нетрадиционные практики войны в отношении Кубы."Центральный парк и красные платки мира. Члены различных групп и лидеры гражданского общества организовали антиимпериалистическую акцию несогласия с нетрадиционными военными практиками, проводимыми против мира на Кубе", - написал политик в своем блоге в Twitter.Согласно заявлению организаторов акции, кубинские социалисты не готовы мириться с экстремизмом под видом миротворчества, а массовость "Красных платков" отчасти вызвана вероятностью протестных акций 15 ноября."Мы не владельцы демократии, а ее часть ... Мы не наивны: мы не примиримся с экстремистами, переодетыми в примирителей. Нас не обманут ... Сидячая забастовка не является конкретной реакцией на 15N (протест 15 ноября - ред.), хотя некоторые участники были мобилизованы из-за необходимости отреагировать на это событие. Мы действительно занимаем позицию Марти (Хосе Марти, кубинский писатель, поэт и революционер - ред.) против любой новой попытки колонизации острова", - говорится в документе, который цитирует издание Granma.Кубинская группа оппозиционных активистов "Архипелаг" с конца сентября призывает жителей принять участие в "Гражданских маршах перемен" 15 ноября, несмотря на запрет на его организацию и предупреждения прокуратуры о юридических последствиях для участников манифестаций.Согласно заявлению одного из лидеров оппозиции, драматурга Хуниора Гарсия Агилеры, цель протестного марша - осудить насилие, потребовать освобождения политических заключенных, уважения прав кубинцев и демократических способов урегулирования разногласий.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих были "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой", и заявил, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
https://ria.ru/20211114/kuba-1758961077.html
https://ria.ru/20211108/kuba-1758084338.html
сша
вашингтон (город)
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/60/1548106042_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d729474da40403b76dac41389c2a91fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, twitter, сша, вашингтон (город), куба, мигель диас-канель бермудес
22:09 14.11.2021 (обновлено: 22:10 14.11.2021)
 
Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ

Granma: лидер Кубы Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции "Красных платков"

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание Капитолия, Гавана, Куба
Здание Капитолия, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции протеста в центре Гаваны против нетрадиционных методов войны в отношении Кубы, сообщают местные СМИ.
"Президент острова сидит на земле рядом с мальчиками и девочками, которые два дня назад разбили лагерь в центральном парке ради Кубы и своей мечты", - сообщила журналистка издания Granma из центра Гаваны.
Сам президент заявил, что этот гражданский протест вызывают нетрадиционные практики войны в отношении Кубы.
"Центральный парк и красные платки мира. Члены различных групп и лидеры гражданского общества организовали антиимпериалистическую акцию несогласия с нетрадиционными военными практиками, проводимыми против мира на Кубе", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 01:31
МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
Согласно заявлению организаторов акции, кубинские социалисты не готовы мириться с экстремизмом под видом миротворчества, а массовость "Красных платков" отчасти вызвана вероятностью протестных акций 15 ноября.
"Мы не владельцы демократии, а ее часть ... Мы не наивны: мы не примиримся с экстремистами, переодетыми в примирителей. Нас не обманут ... Сидячая забастовка не является конкретной реакцией на 15N (протест 15 ноября - ред.), хотя некоторые участники были мобилизованы из-за необходимости отреагировать на это событие. Мы действительно занимаем позицию Марти (Хосе Марти, кубинский писатель, поэт и революционер - ред.) против любой новой попытки колонизации острова", - говорится в документе, который цитирует издание Granma.
Кубинская группа оппозиционных активистов "Архипелаг" с конца сентября призывает жителей принять участие в "Гражданских маршах перемен" 15 ноября, несмотря на запрет на его организацию и предупреждения прокуратуры о юридических последствиях для участников манифестаций.
Согласно заявлению одного из лидеров оппозиции, драматурга Хуниора Гарсия Агилеры, цель протестного марша - осудить насилие, потребовать освобождения политических заключенных, уважения прав кубинцев и демократических способов урегулирования разногласий.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих были "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой", и заявил, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Здание МИДа, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:09
Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования
 
В миреTwitterСШАВашингтон (город)КубаМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита