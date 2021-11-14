https://ria.ru/20211114/aktsiya-1759033754.html

Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ

Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2021

Президент Кубы присоединился к акции "Красных платков", сообщили СМИ

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции протеста в центре Гаваны против нетрадиционных методов войны в отношении... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:09

2021-11-14T22:09

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МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес присоединился к антиимпериалистической акции протеста в центре Гаваны против нетрадиционных методов войны в отношении Кубы, сообщают местные СМИ."Президент острова сидит на земле рядом с мальчиками и девочками, которые два дня назад разбили лагерь в центральном парке ради Кубы и своей мечты", - сообщила журналистка издания Granma из центра Гаваны.Сам президент заявил, что этот гражданский протест вызывают нетрадиционные практики войны в отношении Кубы."Центральный парк и красные платки мира. Члены различных групп и лидеры гражданского общества организовали антиимпериалистическую акцию несогласия с нетрадиционными военными практиками, проводимыми против мира на Кубе", - написал политик в своем блоге в Twitter.Согласно заявлению организаторов акции, кубинские социалисты не готовы мириться с экстремизмом под видом миротворчества, а массовость "Красных платков" отчасти вызвана вероятностью протестных акций 15 ноября."Мы не владельцы демократии, а ее часть ... Мы не наивны: мы не примиримся с экстремистами, переодетыми в примирителей. Нас не обманут ... Сидячая забастовка не является конкретной реакцией на 15N (протест 15 ноября - ред.), хотя некоторые участники были мобилизованы из-за необходимости отреагировать на это событие. Мы действительно занимаем позицию Марти (Хосе Марти, кубинский писатель, поэт и революционер - ред.) против любой новой попытки колонизации острова", - говорится в документе, который цитирует издание Granma.Кубинская группа оппозиционных активистов "Архипелаг" с конца сентября призывает жителей принять участие в "Гражданских маршах перемен" 15 ноября, несмотря на запрет на его организацию и предупреждения прокуратуры о юридических последствиях для участников манифестаций.Согласно заявлению одного из лидеров оппозиции, драматурга Хуниора Гарсия Агилеры, цель протестного марша - осудить насилие, потребовать освобождения политических заключенных, уважения прав кубинцев и демократических способов урегулирования разногласий.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих были "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой", и заявил, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.

https://ria.ru/20211114/kuba-1758961077.html

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в мире, twitter, сша, вашингтон (город), куба, мигель диас-канель бермудес