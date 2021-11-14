В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной
Глава генштаба Британии Картер сообщил, в каком случае миссия в Афганистане будет успешной
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там операцию, считает глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер.
"Если через пять лет Афганистан станет страной с инклюзивным правлением, в которой соблюдаются права всего населения, то мы сможем оглядываться на наше вмешательство в Афганистане с неким удовлетворением", - заявил Картер в эфире телеканала Sky News.
В противном случае, считает военный, будут утрачены все достижения, сделанные за 20 лет операции, в том числе в сфере прав женщин и меньшинств, а также образования для девочек. "Если этого не произойдет, это будет означать, что мы потерпели провал", - сказал Картер.
В начале августа талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность