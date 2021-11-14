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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211114/afganistan-1759018014.html
В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной
В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной - РИА Новости, 14.11.2021
В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной
Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T18:58
2021-11-14T18:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
великобритания
мохаммад хасан ахунд
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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там операцию, считает глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер."Если через пять лет Афганистан станет страной с инклюзивным правлением, в которой соблюдаются права всего населения, то мы сможем оглядываться на наше вмешательство в Афганистане с неким удовлетворением", - заявил Картер в эфире телеканала Sky News.В противном случае, считает военный, будут утрачены все достижения, сделанные за 20 лет операции, в том числе в сфере прав женщин и меньшинств, а также образования для девочек. "Если этого не произойдет, это будет означать, что мы потерпели провал", - сказал Картер.В начале августа талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211112/golod-1758735175.html
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, великобритания, мохаммад хасан ахунд
18:58 14.11.2021
 
В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной

Глава генштаба Британии Картер сообщил, в каком случае миссия в Афганистане будет успешной

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там операцию, считает глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер.
"Если через пять лет Афганистан станет страной с инклюзивным правлением, в которой соблюдаются права всего населения, то мы сможем оглядываться на наше вмешательство в Афганистане с неким удовлетворением", - заявил Картер в эфире телеканала Sky News.
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В противном случае, считает военный, будут утрачены все достижения, сделанные за 20 лет операции, в том числе в сфере прав женщин и меньшинств, а также образования для девочек. "Если этого не произойдет, это будет означать, что мы потерпели провал", - сказал Картер.
В начале августа талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанВеликобританияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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