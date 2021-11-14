https://ria.ru/20211114/afganistan-1759018014.html

В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной

В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной - РИА Новости, 14.11.2021

В Британии назвали условие признания миссии в Афганистане успешной

Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:58

2021-11-14T18:58

2021-11-14T18:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

великобритания

мохаммад хасан ахунд

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Если Афганистану удастся создать инклюзивное правительство и обеспечить защиту прав человека, то можно "с неким удовлетворением" смотреть на завершившуюся там операцию, считает глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер."Если через пять лет Афганистан станет страной с инклюзивным правлением, в которой соблюдаются права всего населения, то мы сможем оглядываться на наше вмешательство в Афганистане с неким удовлетворением", - заявил Картер в эфире телеканала Sky News.В противном случае, считает военный, будут утрачены все достижения, сделанные за 20 лет операции, в том числе в сфере прав женщин и меньшинств, а также образования для девочек. "Если этого не произойдет, это будет означать, что мы потерпели провал", - сказал Картер.В начале августа талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211112/golod-1758735175.html

https://ria.ru/20211112/afganistan-1758718352.html

кабул (город)

афганистан

великобритания

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, великобритания, мохаммад хасан ахунд