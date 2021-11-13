https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758908032.html
Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 13.11.2021
Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1 миллион 999 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в субботу. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:13
2021-11-13T14:13
2021-11-13T14:13
распространение коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1 миллион 999 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города в субботу."Закончили цикл вакцинации 1 999 037 человек", - говорится в распространенной пресс-службой справке о текущей эпидемиологической ситуации.Согласно этому документу, в настоящее время в Петербурге развернуты 9 488 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Доля свободного коечного фонда составляет 37,85%. На амбулаторном лечении находятся более 40 тысяч человек.Накануне комитет по здравоохранению сообщал, что в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, побит июльский рекорд прививочной кампании в Петербурге.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
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санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Почти два миллиона петербуржцев полностью вакцинировались от коронавируса