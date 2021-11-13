https://ria.ru/20211113/produkty-1758864590.html

Как избежать отравления консервированными продуктами

Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов - РИА Новости, 13.11.2021

Как избежать отравления консервированными продуктами

Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:17

2021-11-13T02:17

2021-11-13T02:17

общество

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роскачество

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений, рассказала агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.Так, нужно тщательно отбирать и хорошо промывать овощи, избегать попадания земли в банку, а в процессе консервирования четко следовать рецепту, отмечает эксперт.Кроме того, нужно следить за целостностью тары и крышек, а перед использованием тщательно обработать их паром или кипятком. Хранить законсервированные продукты стоит при невысокой температуре – 2-6°С, при влажности не 75%, чтобы исключить коррозию металлических крышек или банок, подчеркивает Котельникова.

https://ria.ru/20210119/malysheva-1593662939.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, роскачество