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Как избежать отравления консервированными продуктами
Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов - РИА Новости, 13.11.2021
Как избежать отравления консервированными продуктами
Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:17
2021-11-13T02:17
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений, рассказала агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.Так, нужно тщательно отбирать и хорошо промывать овощи, избегать попадания земли в банку, а в процессе консервирования четко следовать рецепту, отмечает эксперт.Кроме того, нужно следить за целостностью тары и крышек, а перед использованием тщательно обработать их паром или кипятком. Хранить законсервированные продукты стоит при невысокой температуре – 2-6°С, при влажности не 75%, чтобы исключить коррозию металлических крышек или банок, подчеркивает Котельникова.
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общество, здоровье - общество, роскачество
02:17 13.11.2021
 
Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов

Эксперт Роскачества Котельникова напомнила о ряде правил при консервировании продуктов

© Pixabay / jarmolukБанки с консервацией
Банки с консервацией - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Pixabay / jarmoluk
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений, рассказала агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.
Так, нужно тщательно отбирать и хорошо промывать овощи, избегать попадания земли в банку, а в процессе консервирования четко следовать рецепту, отмечает эксперт.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 13:05
Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах
Кроме того, нужно следить за целостностью тары и крышек, а перед использованием тщательно обработать их паром или кипятком. Хранить законсервированные продукты стоит при невысокой температуре – 2-6°С, при влажности не 75%, чтобы исключить коррозию металлических крышек или банок, подчеркивает Котельникова.
 
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