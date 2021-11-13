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Как избежать отравления консервированными продуктами
Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов - РИА Новости, 13.11.2021
Как избежать отравления консервированными продуктами
Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:17
2021-11-13T02:17
2021-11-13T02:17
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роскачество
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Важно не забывать ряд простых правил консервирования, поскольку в случае ошибок увеличивается риск получения недоброкачественного продукта и отравлений, рассказала агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.Так, нужно тщательно отбирать и хорошо промывать овощи, избегать попадания земли в банку, а в процессе консервирования четко следовать рецепту, отмечает эксперт.Кроме того, нужно следить за целостностью тары и крышек, а перед использованием тщательно обработать их паром или кипятком. Хранить законсервированные продукты стоит при невысокой температуре – 2-6°С, при влажности не 75%, чтобы исключить коррозию металлических крышек или банок, подчеркивает Котельникова.
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общество, здоровье - общество, роскачество
Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
Эксперт Роскачества Котельникова напомнила о ряде правил при консервировании продуктов