Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро
Красно-синий узнаваемый костюм и акробатические трюки. Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.
Красно-синий узнаваемый костюм и акробатические трюки. Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.
В ночь с 31 октября на первое ноября во многих странах отмечают Хэллоуин. Один из важных атрибутов Дня всех святых — маскарад, а чтобы задобрить злых духов, в ход идут костюмы монстров. От "зомби-парадов" порой не спрячешься даже в метро.
В ночь с 31 октября на первое ноября во многих странах отмечают Хэллоуин. Один из важных атрибутов Дня всех святых — маскарад, а чтобы задобрить злых духов, в ход идут костюмы монстров. От "зомби-парадов" порой не спрячешься даже в метро.
Какой же день "Звездных войн" без Дарта Вейдера? Пассажирам московской подземки однажды повезло увидеть фантастического киногероя своими глазами.
Какой же день "Звездных войн" без Дарта Вейдера? Пассажирам московской подземки однажды повезло увидеть фантастического киногероя своими глазами.
Особая гордость московского метро — красочные тематические поезда. Вагоны состава, приуроченного к фестивалю "Времена и эпохи", посвятили античности, средневековью, XVII, XVIII, XX векам. И гостей здесь можно было встретить из самых разных эпох.
Особая гордость московского метро — красочные тематические поезда. Вагоны состава, приуроченного к фестивалю "Времена и эпохи", посвятили античности, средневековью, XVII, XVIII, XX векам. И гостей здесь можно было встретить из самых разных эпох.
Несколько лет назад в московской подземке пустили состав "Поэзия в метро" с экспозицией "Шекспировские страсти". Одним из ключевых персонажей для оформления вагонов выбрали британского кота. Чистокровный представитель породы стал и первым пассажиром поезда.
Несколько лет назад в московской подземке пустили состав "Поэзия в метро" с экспозицией "Шекспировские страсти". Одним из ключевых персонажей для оформления вагонов выбрали британского кота. Чистокровный представитель породы стал и первым пассажиром поезда.
Акция "В метро без штанов" впервые прошла в 2002 году Нью-Йорке. Тогда нашлось лишь семь смельчаков, отважившихся проехать по городу без брюк и юбок. Зато теперь это один из самых популярных флешмобов. Каждый год его организуют во множестве городов по всему миру.
Акция "В метро без штанов" впервые прошла в 2002 году Нью-Йорке. Тогда нашлось лишь семь смельчаков, отважившихся проехать по городу без брюк и юбок. Зато теперь это один из самых популярных флешмобов. Каждый год его организуют во множестве городов по всему миру.
Как-то раз на Замоскворецкой линии метро метро высадился настоящий десант Санта-Клаусов. Зимние волшебники поздравляли горожан с наступающим Новым годом и дарили подарки.
Как-то раз на Замоскворецкой линии метро метро высадился настоящий десант Санта-Клаусов. Зимние волшебники поздравляли горожан с наступающим Новым годом и дарили подарки.
Мужчина в костюме для Хэллоуина в метро Нью-Йорка.
Когда закончился седьмой сезон сериала "Игра престолов", Амедиатека" и Московский метрополитен организовали для фанатов костюмированную акцию. Персонажи шоу спустились под землю и пообщались с пассажирами.
Когда закончился седьмой сезон сериала "Игра престолов", Амедиатека" и Московский метрополитен организовали для фанатов костюмированную акцию. Персонажи шоу спустились под землю и пообщались с пассажирами.
В жизни может случиться что угодно. Например, вдруг окажется, что твой попутчик — оживший монумент. На фото — уличный артист, представляющий статую легендарного советского вратаря Льва Яшина, едет в московском метро.
В жизни может случиться что угодно. Например, вдруг окажется, что твой попутчик — оживший монумент. На фото — уличный артист, представляющий статую легендарного советского вратаря Льва Яшина, едет в московском метро.
С легкой руки дизайнеров метро превращается... в подиум. В день открытия 25-й Недели моды Moscow Fashion Week на станции "Деловой центр" состоялся, пожалуй, самый необычный показ.
С легкой руки дизайнеров метро превращается... в подиум. В день открытия 25-й Недели моды Moscow Fashion Week на станции "Деловой центр" состоялся, пожалуй, самый необычный показ.
Мужчина в костюме для Хэллоуна на станции нью-йоркского метро.