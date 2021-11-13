Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро

Акция "В метро без штанов" впервые прошла в 2002 году Нью-Йорке. Тогда нашлось лишь семь смельчаков, отважившихся проехать по городу без брюк и юбок. Зато теперь это один из самых популярных флешмобов. Каждый год его организуют во множестве городов по всему миру.