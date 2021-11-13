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Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро
Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро - РИА Новости, 13.11.2021
Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро
Обычная поездка в метро может стать захватывающим приключением, если вам посчастливилось оказаться в центре яркого флешмоба. Самое известное из таких... РИА Новости, 13.11.2021
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мода
московский метрополитен
новосибирск
москва
хэллоуин
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Обычная поездка в метро может стать захватывающим приключением, если вам посчастливилось оказаться в центре яркого флешмоба. Самое известное из таких мероприятий — "В метро без штанов", но оно далеко не единственное. Веселая подземка — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мода, московский метрополитен, новосибирск, москва, хэллоуин, флешмобы, метро, нью-йорк
08:00 13.11.2021 (обновлено: 08:18 13.11.2021)
 

Супергерои, зомби и шекспировские страсти в метро

Читать ria.ru в
Обычная поездка в метро может стать захватывающим приключением, если вам посчастливилось оказаться в центре яркого флешмоба. Самое известное из таких мероприятий — "В метро без штанов", но оно далеко не единственное. Веселая подземка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Красно-синий узнаваемый костюм и акробатические трюки. Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро
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Красно-синий узнаваемый костюм и акробатические трюки. Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука развлекает пассажиров московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В ночь с 31 октября на первое ноября во многих странах отмечают Хэллоуин. Один из важных атрибутов Дня всех святых — маскарад, а чтобы задобрить злых духов, в ход идут костюмы монстров. От "зомби-парадов" порой не спрячешься даже в метро.

Участники флешмоба Зомби-парад в канун Хэллоуина на станции метро в Новосибирске
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В ночь с 31 октября на первое ноября во многих странах отмечают Хэллоуин. Один из важных атрибутов Дня всех святых — маскарад, а чтобы задобрить злых духов, в ход идут костюмы монстров. От "зомби-парадов" порой не спрячешься даже в метро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Какой же день "Звездных войн" без Дарта Вейдера? Пассажирам московской подземки однажды повезло увидеть фантастического киногероя своими глазами.

Пассажиры Московского метрополитена фотографируют персонажа фантастического фильма Звездные войны Дарта Вейдера в день Звездных войн
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Какой же день "Звездных войн" без Дарта Вейдера? Пассажирам московской подземки однажды повезло увидеть фантастического киногероя своими глазами.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгений Одиноков/POOL / Перейти в фотобанк

Особая гордость московского метро — красочные тематические поезда. Вагоны состава, приуроченного к фестивалю "Времена и эпохи", посвятили античности, средневековью, XVII, XVIII, XX векам. И гостей здесь можно было встретить из самых разных эпох.

Участники костюмированного мероприятия в вагоне брендированного поезда фестиваля Времена и эпохи в Московском метрополитене
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Особая гордость московского метро — красочные тематические поезда. Вагоны состава, приуроченного к фестивалю "Времена и эпохи", посвятили античности, средневековью, XVII, XVIII, XX векам. И гостей здесь можно было встретить из самых разных эпох.

© РИА Новости / Евгений Одиноков/POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Несколько лет назад в московской подземке пустили состав "Поэзия в метро" с экспозицией "Шекспировские страсти". Одним из ключевых персонажей для оформления вагонов выбрали британского кота. Чистокровный представитель породы стал и первым пассажиром поезда.

Британский кот в вагоне именного поезда Поэзия в метро с экспозицией Шекспировские страсти
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Несколько лет назад в московской подземке пустили состав "Поэзия в метро" с экспозицией "Шекспировские страсти". Одним из ключевых персонажей для оформления вагонов выбрали британского кота. Чистокровный представитель породы стал и первым пассажиром поезда.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанк

Акция "В метро без штанов" впервые прошла в 2002 году Нью-Йорке. Тогда нашлось лишь семь смельчаков, отважившихся проехать по городу без брюк и юбок. Зато теперь это один из самых популярных флешмобов. Каждый год его организуют во множестве городов по всему миру.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
6 из 12

Акция "В метро без штанов" впервые прошла в 2002 году Нью-Йорке. Тогда нашлось лишь семь смельчаков, отважившихся проехать по городу без брюк и юбок. Зато теперь это один из самых популярных флешмобов. Каждый год его организуют во множестве городов по всему миру.

© РИА Новости / Джина Мун
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Как-то раз на Замоскворецкой линии метро метро высадился настоящий десант Санта-Клаусов. Зимние волшебники поздравляли горожан с наступающим Новым годом и дарили подарки.

Участники предрождественского флешмоба, одетые в костюмы Санта Клаусов, в вагоне метро на Замоскворецкой линии
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Как-то раз на Замоскворецкой линии метро метро высадился настоящий десант Санта-Клаусов. Зимние волшебники поздравляли горожан с наступающим Новым годом и дарили подарки.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© AFP 2021 / Getty Images / Jeenah Moon

Мужчина в костюме для Хэллоуина в метро Нью-Йорка.

Мужчина в костюме для Хэллоуина в метро Нью-Йорка
8 из 12

Мужчина в костюме для Хэллоуина в метро Нью-Йорка.

© AFP 2021 / Getty Images / Jeenah Moon
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Когда закончился седьмой сезон сериала "Игра престолов", Амедиатека" и Московский метрополитен организовали для фанатов костюмированную акцию. Персонажи шоу спустились под землю и пообщались с пассажирами.

Персонаж сериала Игра престолов во время костюмированной акции в метро
9 из 12

Когда закончился седьмой сезон сериала "Игра престолов", Амедиатека" и Московский метрополитен организовали для фанатов костюмированную акцию. Персонажи шоу спустились под землю и пообщались с пассажирами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2021 / Mladen Antonov

В жизни может случиться что угодно. Например, вдруг окажется, что твой попутчик — оживший монумент. На фото — уличный артист, представляющий статую легендарного советского вратаря Льва Яшина, едет в московском метро.

Уличный артист, представляющий статую легендарного вратаря советской футбольной команды Льва Яшина в метро Москвы
10 из 12

В жизни может случиться что угодно. Например, вдруг окажется, что твой попутчик — оживший монумент. На фото — уличный артист, представляющий статую легендарного советского вратаря Льва Яшина, едет в московском метро.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

С легкой руки дизайнеров метро превращается... в подиум. В день открытия 25-й Недели моды Moscow Fashion Week на станции "Деловой центр" состоялся, пожалуй, самый необычный показ.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда Концепт-Стор на станции метрополитена Деловой центр в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве
11 из 12

С легкой руки дизайнеров метро превращается... в подиум. В день открытия 25-й Недели моды Moscow Fashion Week на станции "Деловой центр" состоялся, пожалуй, самый необычный показ.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© AFP 2021 / Jewel Samad

Мужчина в костюме для Хэллоуна на станции нью-йоркского метро.

Мужчина в костюме для Хэллоуна в метро Нью-Йорка
12 из 12

Мужчина в костюме для Хэллоуна на станции нью-йоркского метро.

© AFP 2021 / Jewel Samad
 
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