https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911927.html
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году
Глобальной целью Запада в незаконных протестах оппозиции Белоруссии в 2020 году было замкнуть пояс вокруг России, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:55
2021-11-13T14:55
2021-11-13T15:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глобальной целью Запада в незаконных протестах оппозиции Белоруссии в 2020 году было замкнуть пояс вокруг России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В отношении тех событий "появляются все новые и новые факты", сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."И мы все это пытаемся осмыслить. Тогда мы не думали, что там поляки. Кто за ними стоял, как это все было? Какую роль Украина, Латвия играли и немцы? Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не "цветная революция", это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна – замкнуть этот пояс (вокруг России)", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914797.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
14:55 13.11.2021 (обновлено: 15:22 13.11.2021)
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году
Лукашенко считает, что Запад стремится "замкнуть пояс вокруг России"