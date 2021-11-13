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https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911927.html
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году
Глобальной целью Запада в незаконных протестах оппозиции Белоруссии в 2020 году было замкнуть пояс вокруг России, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:55
2021-11-13T15:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глобальной целью Запада в незаконных протестах оппозиции Белоруссии в 2020 году было замкнуть пояс вокруг России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В отношении тех событий "появляются все новые и новые факты", сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."И мы все это пытаемся осмыслить. Тогда мы не думали, что там поляки. Кто за ними стоял, как это все было? Какую роль Украина, Латвия играли и немцы? Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не "цветная революция", это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна – замкнуть этот пояс (вокруг России)", - добавил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
14:55 13.11.2021 (обновлено: 15:22 13.11.2021)
 
Лукашенко рассказал о роли Запада в незаконных протестах в 2020 году

Лукашенко считает, что Запад стремится "замкнуть пояс вокруг России"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глобальной целью Запада в незаконных протестах оппозиции Белоруссии в 2020 году было замкнуть пояс вокруг России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В отношении тех событий "появляются все новые и новые факты", сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 15:15
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой
"И мы все это пытаемся осмыслить. Тогда мы не думали, что там поляки. Кто за ними стоял, как это все было? Какую роль Украина, Латвия играли и немцы? Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не "цветная революция", это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна – замкнуть этот пояс (вокруг России)", - добавил Лукашенко.
 
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