https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758893009.html

В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021

В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4185, Санкт-Петербурге - 3273, Подмосковье - 2891, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:36

2021-11-13T11:36

2021-11-13T11:36

распространение коронавируса

общество

магаданская область

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москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4185, Санкт-Петербурге - 3273, Подмосковье - 2891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4185, 2. Санкт-Петербург - 3273, 3. Московская область - 2891", говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 34, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.

https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892451.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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