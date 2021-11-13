https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758893009.html
В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.11.2021
В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4185, Санкт-Петербурге - 3273, Подмосковье - 2891, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:36
2021-11-13T11:36
2021-11-13T11:36
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4185, Санкт-Петербурге - 3273, Подмосковье - 2891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4185, 2. Санкт-Петербург - 3273, 3. Московская область - 2891", говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 34, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 16.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 4185 новых случая заражения коронавирусом, в Подмосковье — 2891