https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758883853.html

На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19

На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021

На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:06

2021-11-13T10:06

2021-11-13T12:56

распространение коронавируса

общество

камчатский край

владимир солодов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании."Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи. С тем, чтобы люди, которые действительно имеют высокий уровень антител, имели возможность получить медицинский документ. Медицинская комиссия заработает в ближайшее время", — сказал Владимир Солодов во время общения с жителями в прямом эфире.Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом. Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. С 15 ноября попасть в здания органов власти региона, а с 28 ноября в гостиницы можно при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.

https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html

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общество, камчатский край, владимир солодов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии