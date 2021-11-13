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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758883853.html
На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19
На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021
На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:06
2021-11-13T12:56
распространение коронавируса
общество
камчатский край
владимир солодов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании."Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи. С тем, чтобы люди, которые действительно имеют высокий уровень антител, имели возможность получить медицинский документ. Медицинская комиссия заработает в ближайшее время", — сказал Владимир Солодов во время общения с жителями в прямом эфире.Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом. Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. С 15 ноября попасть в здания органов власти региона, а с 28 ноября в гостиницы можно при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.
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общество, камчатский край, владимир солодов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:06 13.11.2021 (обновлено: 12:56 13.11.2021)
 
На Камчатке смогут получить сертификат при наличии антител к COVID-19

На Камчатке смогут получить сертификат о перенесенном COVID-19 при наличии антител

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов
Медицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.
"Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи. С тем, чтобы люди, которые действительно имеют высокий уровень антител, имели возможность получить медицинский документ. Медицинская комиссия заработает в ближайшее время", — сказал Владимир Солодов во время общения с жителями в прямом эфире.
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Распространение коронавирусаОбществоКамчатский крайВладимир СолодовКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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