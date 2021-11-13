https://ria.ru/20211113/drevesina-1758902913.html

Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине

Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине - РИА Новости, 13.11.2021

Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине

Правительство России одобрило проект закона о реализации и утилизации изъятой незаконно заготовленной древесины, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:02

2021-11-13T13:02

2021-11-13T13:02

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о реализации и утилизации изъятой незаконно заготовленной древесины, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.Уточняется, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также порядок и условия реализации, утилизации или уничтожения при производстве незаконно заготовленной древесины будут установлены правительством.

https://ria.ru/20210928/drevesina-1752140949.html

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