https://ria.ru/20211113/drevesina-1758902913.html
Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине
Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине - РИА Новости, 13.11.2021
Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине
Правительство России одобрило проект закона о реализации и утилизации изъятой незаконно заготовленной древесины, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:02
2021-11-13T13:02
2021-11-13T13:02
правительство рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о реализации и утилизации изъятой незаконно заготовленной древесины, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.Уточняется, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также порядок и условия реализации, утилизации или уничтожения при производстве незаконно заготовленной древесины будут установлены правительством.
https://ria.ru/20210928/drevesina-1752140949.html
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правительство рф, россия
Правительство одобрило проект закона о незаконно заготовленной древесине
Правительство одобрило проект закона о реализации незаконно заготовленной древесины
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Правительство России
одобрило проект закона о реализации и утилизации изъятой незаконно заготовленной древесины, сообщается на сайте
кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.
Уточняется, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также порядок и условия реализации, утилизации или уничтожения при производстве незаконно заготовленной древесины будут установлены правительством.