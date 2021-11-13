https://ria.ru/20211113/bolnitsy-1758884033.html

Депутат Леонов подготовит законопроект о базе "неизвестных" пациентов

Депутат Леонов подготовит законопроект о базе "неизвестных" пациентов - РИА Новости, 13.11.2021

Депутат Леонов подготовит законопроект о базе "неизвестных" пациентов

Законопроект о базе "неизвестных" пациентов, куда будут вносить людей, которые попали в больницу без документов или нет подтверждающих их личность... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:09

2021-11-13T10:09

2021-11-13T10:09

общество

владимир путин

госдума рф

общероссийский народный фронт

здоровье - общество

россия

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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. Законопроект о базе "неизвестных" пациентов, куда будут вносить людей, которые попали в больницу без документов или нет подтверждающих их личность родственников, потому что многие люди, попадающие в больницу, находятся в учреждении под другими именами, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.Ранее Госдума приняла закон, которым медицинским организациям разрешается сообщать сведения для установления личности людей, потерявших память. Он был разработан по поручению президента России Владимира Путина в ответ на обращение координатора проекта ОНФ "Поиск", председателя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева. Общественники поддерживают принятие закона, но заявляют, что он не дает эффективных инструментов работы поисково-спасательным отрядам. Общероссийский народный фронт предлагает создать в РФ единую базу "неизвестных" пациентов для облегчения поиска пропавших людей."Второй законопроект - База "неизвестных" пациентов… Мы предлагаем, чтобы в Единую федеральную базу данных вносились те люди, которые попали в больницу без документов. Нет паспорта и подтверждённых родственников - тогда они попадают в базу и тогда их спокойно можно найти и полиции, и добровольцам, и родственникам", - сказал Леонов.По его словам, порядка 10 тысяч человек не удаётся найти, потому что они находятся в больницах, но не под своими именами, а под другими."Мы не можем найти, потому что они лежат в больницах под другими именами. Они якобы известны. Потому что могут неправильно написать фамилию, она известная под другим именем", - заключил Леонов.

https://ria.ru/20210720/spasateli-1741877616.html

https://ria.ru/20210708/bezdomnye-1740447176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, госдума рф, общероссийский народный фронт, здоровье - общество, россия