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Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом - РИА Новости, 13.11.2021
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:23
2021-11-13T10:23
в мире
белоруссия
польша
григорий лукьянцев
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, белоруссия, польша, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:23 13.11.2021
 
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом

Дипломат назвал обвинения в адрес России в кризисе на границе Польши и Белоруссии абсурдом

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.
"Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным", - сказал Лукьянцев журналистам.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Беженцы сидят у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
10:00
В Белоруссии заявили о пополнении лагеря беженцев на границе с Польшей
 
В миреБелоруссияПольшаГригорий ЛукьянцевРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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