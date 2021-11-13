https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758884974.html

Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом

Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом - РИА Новости, 13.11.2021

Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:23

2021-11-13T10:23

2021-11-13T10:23

в мире

белоруссия

польша

григорий лукьянцев

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211113/lager-1758883150.html

белоруссия

польша

россия

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в мире, белоруссия, польша, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии