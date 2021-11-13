https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758884974.html
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом - РИА Новости, 13.11.2021
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:23
2021-11-13T10:23
2021-11-13T10:23
в мире
белоруссия
польша
григорий лукьянцев
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, белоруссия, польша, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Дипломат назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе абсурдом
Дипломат назвал обвинения в адрес России в кризисе на границе Польши и Белоруссии абсурдом