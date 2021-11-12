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Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск
Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск - РИА Новости, 12.11.2021
Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск
Власти США не располагают данными о возможных намерениях РФ у границы Украины, но озабочены перемещениями российских войск, заявил в пятницу госсекретарь США... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:00
2021-11-12T19:31
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
мид катара
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США не располагают данными о возможных намерениях РФ у границы Украины, но озабочены перемещениями российских войск, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Как подчеркнул глава американской дипломатии, повторение событий 2014 года стала бы "большой ошибкой" со стороны России."Я не могу вам сказать, что замыслил президент России, однако мы выражаем опасения в связи с нынешней ситуацией, поскольку помним, к чему она привела в прошлом", - добавил Блинкен.Накануне госсекретарь США по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757603868.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, мид катара
18:00 12.11.2021 (обновлено: 19:31 12.11.2021)
 
Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск

Блинкен выразил озабоченность перемещениями российских войск у границы с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США не располагают данными о возможных намерениях РФ у границы Украины, но озабочены перемещениями российских войск, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы серьезно озабочены нерегулярными перемещениями, которые мы наблюдаем вблизи украинской границы. Я не могу говорить о намерениях со стороны России - мы не знаем их. Однако мы знаем, что в прошлом российские войска совершали провокации на границе с Украиной - и тогда они совершили вторжение", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Как подчеркнул глава американской дипломатии, повторение событий 2014 года стала бы "большой ошибкой" со стороны России.
"Я не могу вам сказать, что замыслил президент России, однако мы выражаем опасения в связи с нынешней ситуацией, поскольку помним, к чему она привела в прошлом", - добавил Блинкен.
Военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:51
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России
Накануне госсекретарь США по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:00
"Будет страшная мясорубка": чем Киев угрожает Москве
 
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