https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758810430.html

Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации, считают эксперты

Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации, считают эксперты - РИА Новости, 12.11.2021

Некоторые врачи недостаточно знают о пользе вакцинации, считают эксперты

Вакцинация от COVID-19 позволяет снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавируса, в чем можно убедиться на примере прививок от гриппа, при этом... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:48

2021-11-12T17:48

2021-11-12T17:49

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 позволяет снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавируса, в чем можно убедиться на примере прививок от гриппа, при этом осведомленности в вопросе вакцинации недостает не только у самих россиян, но и у некоторых медицинских работников, заявили эксперты в ходе представления экспертных докладов по актуальным вопросам здравоохранения."Число прививок соотносится с заболеваемостью населения. Грипп - это самая показательная модель, которая управляема прививками и чем больше прививаем, тем меньше заболеваемость. И к прививкам от гриппа также относились негативно, но потом эта ситуация переломилась, и в прошлом году был высокий уровень вакцинированных, и мы "по касательной" прошли грипп. Однако сочетание всех инфекций - и коронавирусной и гриппа - нас ожидает в этом осенне-зимне-весеннем сезоне",- заявила заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующий Федеральным научно-практическим центром подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения на базе кафедры, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор Нелли Найговзина."Ну по вакцинации - у нас недостаточный объём иммунной прослойки, и посмотрите, какая зависимость со смертностью. Чем меньше вакцинировано - тем больше показатель (смертности), и негативизм медицинских работников, особенно первичного звена, он непонятен",- подчеркнула Найговзина.По данным экспорта, которые приводятся в представленной презентации, при доле вакцинированных от COVID-19 в России на 34,4% населения, среднее число смертей за 7 дней на 1 миллион человек приходится 7,9 смертей. По этим же данным - в Великобритании при 68,2% вакцинированных - 2,5 смертей."Ведётся дискуссия: а что у нас произошло с инфекционными койками. Да, они, конечно, сократились … конечно, вызов COVID-19 диктует необходимость раскрытия полифункциональных коек: это неинфекционные, это не кардиологические, это многофункциональная реанимационная койка. Что у нас в итоге в 2020-21 году по отношению к 2019? У нас избыточная смертность - 710 тысяч с марта 2020 по сентябрь 2021 года - из них в Москве 65,9 тысячи , Московская область 41,9 тысячи и Санкт Петербург - 31,5 тыс", - заключила Найговзина.Среди угроз профессор также обозначила высокий уровень распространенности неинфекционных заболеваний, а также сокращение подготовки среднего медперсонала в университетах: если в 1990 году принимали 113,9 на тысячу студентов, сейчас этот показатель опустился до 95,7, заявила Найговзина.Медицинский директор ООО "Эвоген", доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.б.н. Елена Баранова также подчеркнула, что борьба с неинфекционными заболеваниями сегодня актуальная проблема. При этом, по ее словам, важный вклад в защиту населения вносят и генетические технологии."Мы преподаем не только ординаторам и студентам, но и врачам, которые повышают свою квалификацию - это не только врачи-генетики, но и врачи других специальностей - неврологи, врачи общей практики и так далее. В разрезе предыдущего доклада хотела бы сказать, что очень печальная ситуация, что не только население плохо осведомлено о вакцинации, но, к сожалению, одни из распространённых вопросов, которые нам на лекциях задают наши же собственные коллеги - врачи других специальностей, в том числе это - вызывает ли вакцинация аутизм, вызывает ли вакцинация нарушение фертильности. На самом деле, это очень печально. И образование, на наш взгляд, является одним из основных приоритетов", - заключила Баранова.

https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19