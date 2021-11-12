https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758797727.html

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян - РИА Новости, 12.11.2021

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 63 124 096 раз, полностью – 57 961 578 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:06

2021-11-12T17:06

2021-11-12T17:06

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 63 124 096 раз, полностью – 57 961 578 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 ноября вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла – 57 961 578 раз", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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