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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян - РИА Новости, 12.11.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 63 124 096 раз, полностью – 57 961 578 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:06
2021-11-12T17:06
2021-11-12T17:06
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 63 124 096 раз, полностью – 57 961 578 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 ноября вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла – 57 961 578 раз", - говорится в сообщении.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 миллионов россиян
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 63 124 096 раз