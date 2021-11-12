https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758785096.html
ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин
ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021
ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин
Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:30
2021-11-12T16:30
2021-11-12T17:04
распространение коронавируса
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воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин."ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - сказал Путин в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html
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в мире, владимир путин, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:30 12.11.2021 (обновлено: 17:04 12.11.2021)
ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин
ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID-19, заявил Путин