https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758785096.html

ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин

ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021

ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин от COVID-19, заявил Путин

Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:30

2021-11-12T16:30

2021-11-12T17:04

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин."ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - сказал Путин в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

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2021

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в мире, владимир путин, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии