https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758741934.html
Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"
Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" - РИА Новости, 12.11.2021
Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"
Вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:44
2021-11-12T13:44
2021-11-12T13:44
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
исмаил османов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.Накануне в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков, в которой примут участие 3 тысячи человек в возрасте 12-17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года... Всего будет участвовать 3 тысячи детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более 2 тысяч детей", - сказал Османов.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411727.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, исмаил османов
Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"
В Москве 56 подростков привили вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы исследований