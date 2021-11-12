https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758741934.html

Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" - РИА Новости, 12.11.2021

Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

Вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:44

2021-11-12T13:44

2021-11-12T13:44

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщил журналистам в пятницу главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.Накануне в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков, в которой примут участие 3 тысячи человек в возрасте 12-17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года... Всего будет участвовать 3 тысячи детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более 2 тысяч детей", - сказал Османов.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411727.html

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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, исмаил османов