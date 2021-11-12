https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758815077.html

Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова

Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для российского здравоохранения, его уход стал большой потерей,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:10

2021-11-12T18:10

2021-11-12T18:33

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

совет федерации рф

российская академия наук

галина карелова

россия

евгений чазов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для российского здравоохранения, его уход стал большой потерей, сказала РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Умер Евгений Иванович Чазов. Эта горькая новость отдается болью в сердце у каждого, кто представляет себе, какой огромный вклад внес великий кардиолог в изучение, лечение и спасение человеческих сердец", - сказала сенатор.Она отметила, что каждый из нас по-настоящему обязан академику - его административный, человеческий и профессиональный талант ускорил прогрессивное развитие отечественной медицины."Ему мы обязаны созданием системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, системы помощи кардиологическим больным, появлением базы для борьбы с детской смертностью, организацией лабораторий по диагностике СПИДа, возникновением хосписов", - добавила Карелова.Именно академик Чазов инициировал создание международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", сказала она."Он лечил людей, совершал открытия, писал книги и всегда был верен самому себе, оставаясь великим врачом, настоящим гражданином и большим человеком, у которого можно было многому учиться. Мы много потеряли с его уходом, но он точно останется в нашей истории", - заключила Карелова.

https://ria.ru/20190607/1555382354.html

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет федерации рф, российская академия наук, галина карелова, россия, евгений чазов