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https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758815077.html
Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова
Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова - РИА Новости, 12.11.2021
Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для российского здравоохранения, его уход стал большой потерей,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:10
2021-11-12T18:33
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
совет федерации рф
российская академия наук
галина карелова
россия
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для российского здравоохранения, его уход стал большой потерей, сказала РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Умер Евгений Иванович Чазов. Эта горькая новость отдается болью в сердце у каждого, кто представляет себе, какой огромный вклад внес великий кардиолог в изучение, лечение и спасение человеческих сердец", - сказала сенатор.Она отметила, что каждый из нас по-настоящему обязан академику - его административный, человеческий и профессиональный талант ускорил прогрессивное развитие отечественной медицины."Ему мы обязаны созданием системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, системы помощи кардиологическим больным, появлением базы для борьбы с детской смертностью, организацией лабораторий по диагностике СПИДа, возникновением хосписов", - добавила Карелова.Именно академик Чазов инициировал создание международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", сказала она."Он лечил людей, совершал открытия, писал книги и всегда был верен самому себе, оставаясь великим врачом, настоящим гражданином и большим человеком, у которого можно было многому учиться. Мы много потеряли с его уходом, но он точно останется в нашей истории", - заключила Карелова.
https://ria.ru/20190607/1555382354.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет федерации рф, российская академия наук, галина карелова, россия, евгений чазов
18:10 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
 
Вице-спикер Совфеда выразила соболезнования в связи со смертью Чазова

Вице-спикер Совфеда Карелова: академик РАН Чазов был великим врачом и большим человеком

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для российского здравоохранения, его уход стал большой потерей, сказала РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
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Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
"Умер Евгений Иванович Чазов. Эта горькая новость отдается болью в сердце у каждого, кто представляет себе, какой огромный вклад внес великий кардиолог в изучение, лечение и спасение человеческих сердец", - сказала сенатор.
Она отметила, что каждый из нас по-настоящему обязан академику - его административный, человеческий и профессиональный талант ускорил прогрессивное развитие отечественной медицины.
"Ему мы обязаны созданием системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, системы помощи кардиологическим больным, появлением базы для борьбы с детской смертностью, организацией лабораторий по диагностике СПИДа, возникновением хосписов", - добавила Карелова.
Именно академик Чазов инициировал создание международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", сказала она.
"Он лечил людей, совершал открытия, писал книги и всегда был верен самому себе, оставаясь великим врачом, настоящим гражданином и большим человеком, у которого можно было многому учиться. Мы много потеряли с его уходом, но он точно останется в нашей истории", - заключила Карелова.
Академик РАН и РАМН Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 17:21
Биография Евгения Чазова
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Совет Федерации РФРоссийская академия наукГалина КареловаРоссияЕвгений Чазов
 
 
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