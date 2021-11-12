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Мурманская область
https://ria.ru/20211112/shkola-1758777286.html
В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1
В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1 - РИА Новости, 12.11.2021
В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1
Власти Мурманска намерены предусмотреть в бюджете города средства на ремонт детской школы искусств №1, где обучается более 530 детей, с учетом потребностей... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:05
2021-11-12T17:02
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска намерены предусмотреть в бюджете города средства на ремонт детской школы искусств №1, где обучается более 530 детей, с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии Мурманска."Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в организации и проведении городских мероприятий. Чтобы создать в образовательном учреждении более комфортные условия при формировании бюджета в этом году будут учтены потребности учебного заведения, которые касаются ремонта кровли и фасада", - сообщила временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, которая побывала в школе вместе с заместителе председателя совета депутатов города Мурманска Андреем Сысоевым.Представители власти поговорили с руководством школы о творческих успехах и обсудили планы развития учреждения. В настоящее время в детской школе искусств №1 обучаются 533 ребенка, девять из них – дети с ограниченными возможностями здоровья."Особое внимание при подготовке проекта обновления школы будет уделено созданию доступной среды для всех участников образовательного процесса. Кроме того, мы проработаем возможность организации более удобного проезда к учебному заведению", - отметил Сысоев.Как уточнили в мэрии, в следующем году в рамках национального проекта "Культура" в Детской школе искусств №1 будут закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование.
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общество, мурманская область, мурманск
16:05 12.11.2021 (обновлено: 17:02 12.11.2021)
 
В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1

В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1, создав доступную среду

© Фото : Администрация города МурманскаДетская школа искусств №1 в Мурманске
Детская школа искусств №1 в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Администрация города Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска намерены предусмотреть в бюджете города средства на ремонт детской школы искусств №1, где обучается более 530 детей, с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии Мурманска.
"Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в организации и проведении городских мероприятий. Чтобы создать в образовательном учреждении более комфортные условия при формировании бюджета в этом году будут учтены потребности учебного заведения, которые касаются ремонта кровли и фасада", - сообщила временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, которая побывала в школе вместе с заместителе председателя совета депутатов города Мурманска Андреем Сысоевым.
© Фото : Администрация города МурманскаДетская школа искусств №1 в Мурманске
Детская школа искусств №1 в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Администрация города Мурманска
Детская школа искусств №1 в Мурманске
Представители власти поговорили с руководством школы о творческих успехах и обсудили планы развития учреждения. В настоящее время в детской школе искусств №1 обучаются 533 ребенка, девять из них – дети с ограниченными возможностями здоровья.
"Особое внимание при подготовке проекта обновления школы будет уделено созданию доступной среды для всех участников образовательного процесса. Кроме того, мы проработаем возможность организации более удобного проезда к учебному заведению", - отметил Сысоев.
Как уточнили в мэрии, в следующем году в рамках национального проекта "Культура" в Детской школе искусств №1 будут закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:18Мурманская область
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