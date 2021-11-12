https://ria.ru/20211112/shkola-1758777286.html

В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1

В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1 - РИА Новости, 12.11.2021

В Мурманске отремонтируют детскую школу искусств №1

Власти Мурманска намерены предусмотреть в бюджете города средства на ремонт детской школы искусств №1, где обучается более 530 детей, с учетом потребностей... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:05

2021-11-12T16:05

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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска намерены предусмотреть в бюджете города средства на ремонт детской школы искусств №1, где обучается более 530 детей, с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии Мурманска."Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в организации и проведении городских мероприятий. Чтобы создать в образовательном учреждении более комфортные условия при формировании бюджета в этом году будут учтены потребности учебного заведения, которые касаются ремонта кровли и фасада", - сообщила временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, которая побывала в школе вместе с заместителе председателя совета депутатов города Мурманска Андреем Сысоевым.Представители власти поговорили с руководством школы о творческих успехах и обсудили планы развития учреждения. В настоящее время в детской школе искусств №1 обучаются 533 ребенка, девять из них – дети с ограниченными возможностями здоровья."Особое внимание при подготовке проекта обновления школы будет уделено созданию доступной среды для всех участников образовательного процесса. Кроме того, мы проработаем возможность организации более удобного проезда к учебному заведению", - отметил Сысоев.Как уточнили в мэрии, в следующем году в рамках национального проекта "Культура" в Детской школе искусств №1 будут закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование.

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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общество, мурманская область, мурманск