https://ria.ru/20211112/sanktsii-1758850528.html

Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров

Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 12.11.2021

Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров

Москва на встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана, заявил в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:26

2021-11-12T21:26

2021-11-12T21:26

в мире

тегеран (город)

франция

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Москва на встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что тематика предстоящих переговоров обсуждалась в Париже в формате "2+2" с французскими коллегами (главы МИД и Минобороны России и Франции)."Здесь у нас все-таки есть перспективы более конструктивного взаимодействия: на 29 ноября намечено возобновление переговоров участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал Лавров журналистам."Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены… чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме. Конечно же, это предполагает возвращение США к выполнению своих обязательств, в том числе снятию всех санкций, которые были введены в контексте СВПД",- отметил министр.

https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html

тегеран (город)

франция

россия

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в мире, тегеран (город), франция, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия