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https://ria.ru/20211112/sanktsii-1758850528.html
Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров
Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 12.11.2021
Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров
Москва на встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана, заявил в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:26
2021-11-12T21:26
в мире
тегеран (город)
франция
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Москва на встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что тематика предстоящих переговоров обсуждалась в Париже в формате "2+2" с французскими коллегами (главы МИД и Минобороны России и Франции)."Здесь у нас все-таки есть перспективы более конструктивного взаимодействия: на 29 ноября намечено возобновление переговоров участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал Лавров журналистам."Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены… чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме. Конечно же, это предполагает возвращение США к выполнению своих обязательств, в том числе снятию всех санкций, которые были введены в контексте СВПД",- отметил министр.
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в мире, тегеран (город), франция, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
21:26 12.11.2021
 
Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров

Лавров: Россия на встрече по СВПД 29 ноября будет выступать за снятие санкций с Ирана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Москва на встрече по иранской ядерной сделке 29 ноября будет выступать за полное выполнение договоренностей 2015 года и снятие санкций с Тегерана, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что тематика предстоящих переговоров обсуждалась в Париже в формате "2+2" с французскими коллегами (главы МИД и Минобороны России и Франции).
"Здесь у нас все-таки есть перспективы более конструктивного взаимодействия: на 29 ноября намечено возобновление переговоров участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал Лавров журналистам.
"Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены… чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме. Конечно же, это предполагает возвращение США к выполнению своих обязательств, в том числе снятию всех санкций, которые были введены в контексте СВПД",- отметил министр.
Саид Хатибзаде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:27
МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку
 
В миреТегеран (город)ФранцияСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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