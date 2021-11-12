https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758805133.html

Саакашвили поблагодарил Зеленского за старания восстановить его права

Саакашвили поблагодарил Зеленского за старания восстановить его права - РИА Новости, 12.11.2021

Саакашвили поблагодарил Зеленского за старания восстановить его права

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили поблагодарил украинского... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:29

2021-11-12T17:29

2021-11-12T17:29

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили поблагодарил украинского лидера за старания восстановить его права и принципиальную позицию в отношении него.Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается. В пятницу Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил грузинского премьера допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей."Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания за восстановления моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня, как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов. Его разговор с премьером Грузии имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер. Своей позицией и действием президент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента", - написал Саакашвили в Facebook в пятницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758783114.html

https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758724432.html

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