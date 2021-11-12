https://ria.ru/20211112/rossiysko-uzbekskiy-mediaforum-1758784077.html

Второй Российско-узбекский медиафорум

Второй Российско-узбекский медиафорум - РИА Новости, 12.11.2021

Второй Российско-узбекский медиафорум

18 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент.

2021-11-12T16:27

2021-11-12T16:27

2021-11-12T16:27

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Задать вопросУчастники в Москве:- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла ЧЕРКЕСОВА;- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты"" Андрей ПЕРШИН;- президент Ассоциации анимационного кино Ирина МАСТУСОВА;- директор ТПО "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;- генеральный продюсер видеосервиса Rutube Давид КОЧАРОВ.В Ташкенте:- директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон ХОДЖАЕВ;- председатель Национальной телерадиокомпании Алишер ХАДЖАЕВ;- председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавс АБДУХАЛИКОВ;- ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод КУДРАТХОДЖ.В ходе мероприятия будут проанализированы задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента, рассмотрена проблема борьбы с распространением недостоверной информации. В рамках форума состоятся тренинги "Влияние новых информационных технологий на развитие современной журналистики и СМИ. Современные подходы в подготовке квалифицированных кадров в сфере журналистики, массовых коммуникаций и информационных технологий" и "Как интерактивные технологии изменяют мультимедийную журналистику".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы