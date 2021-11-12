Второй Российско-узбекский медиафорум
18 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент.
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Участники в Москве:
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла ЧЕРКЕСОВА;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты"" Андрей ПЕРШИН;
- президент Ассоциации анимационного кино Ирина МАСТУСОВА;
- директор ТПО "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;
- генеральный продюсер видеосервиса Rutube Давид КОЧАРОВ.
В Ташкенте:
- директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон ХОДЖАЕВ;
- председатель Национальной телерадиокомпании Алишер ХАДЖАЕВ;
- председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавс АБДУХАЛИКОВ;
- ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод КУДРАТХОДЖ.
В ходе мероприятия будут проанализированы задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента, рассмотрена проблема борьбы с распространением недостоверной информации. В рамках форума состоятся тренинги "Влияние новых информационных технологий на развитие современной журналистики и СМИ. Современные подходы в подготовке квалифицированных кадров в сфере журналистики, массовых коммуникаций и информационных технологий" и "Как интерактивные технологии изменяют мультимедийную журналистику".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла ЧЕРКЕСОВА;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты"" Андрей ПЕРШИН;
- президент Ассоциации анимационного кино Ирина МАСТУСОВА;
- директор ТПО "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;
- генеральный продюсер видеосервиса Rutube Давид КОЧАРОВ.
В Ташкенте:
- директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон ХОДЖАЕВ;
- председатель Национальной телерадиокомпании Алишер ХАДЖАЕВ;
- председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавс АБДУХАЛИКОВ;
- ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод КУДРАТХОДЖ.
В ходе мероприятия будут проанализированы задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента, рассмотрена проблема борьбы с распространением недостоверной информации. В рамках форума состоятся тренинги "Влияние новых информационных технологий на развитие современной журналистики и СМИ. Современные подходы в подготовке квалифицированных кадров в сфере журналистики, массовых коммуникаций и информационных технологий" и "Как интерактивные технологии изменяют мультимедийную журналистику".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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