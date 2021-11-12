https://ria.ru/20211112/roskosmos-1758706557.html

В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19

В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19

Объемы ежедневно передаваемого от "Роскосмоса" медицинским учреждениям жидкого кислорода позволяют помогать сотням и тысячам пациентов с COVID-19, посчитали... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:22

2021-11-12T11:22

2021-11-12T11:22

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объемы ежедневно передаваемого от "Роскосмоса" медицинским учреждениям жидкого кислорода позволяют помогать сотням и тысячам пациентов с COVID-19, посчитали корреспонденты РИА Новости вместе с главным внештатным специалистом-пульмонологом Минздрава РФ Сергеем Авдеевым.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода. А конкретно в пятницу по просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома "Восточный" отгружено 32 тонны чистого кислорода."Можете посчитать: в среднем (пациенту для дыхания необходимо) 10 литров газообразного кислорода в минуту. 1 литр жидкого кислорода - это где-то 180-200 литров газообразного кислорода", - рассказал член-корреспондент РАН Авдеев.По его словам, трудно сказать, сколько кислорода требуется в среднем пациенту, поскольку все зависит от конкретной ситуации."Есть у нас так называемый высокопоточный кислород. Там идет расход 60-80 литров в минуту, а при том, что при COVID-19 у нас гипоксемическая дыхательная недостаточность, кислорода надо много. И расход, конечно, потрясающий", - сказал Авдеев.По его словам, тонна жидкого кислорода требуется в среднем в день на отделение больницы, хотя уровень потребления зависит от количества реанимационных коек.Таким образом, передаваемого "Роскосмосом" больницам 66,5 тысяч литров газообразного кислорода (один литр жидкого кислорода весит около 1,4 килограмма) в день достаточно для обеспечения дыхания 8 тысяч пациентов с небольшими повреждениями легких, 800 – со средним, 125 – с тяжелым.

https://ria.ru/20211112/obschestvo-1758634835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antitela-1758681860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), роскосмос, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии