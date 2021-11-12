https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758838409.html

QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет

QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет - РИА Новости, 12.11.2021

QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет

QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:58

2021-11-12T19:58

2021-11-12T19:58

распространение коронавируса

общество

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До этой даты достаточно будет отрицательного результата ПЦР-теста."При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация", - рассказал Савельев в ходе брифинга.

https://ria.ru/20211111/qrkod-1758614688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19