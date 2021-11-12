https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758838409.html
QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет
QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет - РИА Новости, 12.11.2021
QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет
QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:58
2021-11-12T19:58
2021-11-12T19:58
распространение коронавируса
общество
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До этой даты достаточно будет отрицательного результата ПЦР-теста."При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация", - рассказал Савельев в ходе брифинга.
https://ria.ru/20211111/qrkod-1758614688.html
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общество, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет
QR-код потребуется как при покупке билетов, так и при посадке в поезд или самолет