https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758826557.html
Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19
Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19
Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины с QR-кодом, документом о перенесенном коронавирусе и медотводом от... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:04
2021-11-12T19:04
2021-11-12T19:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758822212_0:126:3158:1902_1920x0_80_0_0_0f01f5228ae1eb3f942b41a158291ca0.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины с QR-кодом, документом о перенесенном коронавирусе и медотводом от вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Первый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758822212_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_05266be579a3d2c9986860110f568970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19
Для посещения кафе потребуется QR-код, справка о перенесенном COVID-19 или медотвод