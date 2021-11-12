https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758826557.html

Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19

Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Для посещения кафе потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19

Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины с QR-кодом, документом о перенесенном коронавирусе и медотводом от... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:04

2021-11-12T19:04

2021-11-12T19:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины с QR-кодом, документом о перенесенном коронавирусе и медотводом от вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Первый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии