https://ria.ru/20211112/putin-1758822405.html

Путин призвал запустить программу обучения специалистов в цифровой сфере

Путин призвал запустить программу обучения специалистов в цифровой сфере - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал запустить программу обучения специалистов в цифровой сфере

Нужно обязательно запустить программу обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:49

2021-11-12T18:49

2021-11-12T18:58

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нужно обязательно запустить программу обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин."Что толку в технологиях будущего, если в конкретном городе или небольшом поселке все еще низкое качество связи или все еще нет интернета. Такое, к сожалению, у нас пока есть. Правда почти нигде этого не видно, но тем не менее есть. Или если у медицинского работника, учителя, агронома отсутствует необходимое оборудование и навыки его использования. Здесь, конечно, считаю крайне важным - и обращаю на это внимание правительства России - нужно безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов, практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Нужно это делать уже сейчас", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.

https://ria.ru/20211112/putin-1758821948.html

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владимир путин, общество, россия