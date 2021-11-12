https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758586879.html
Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России
Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России - РИА Новости, 12.11.2021
Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России
Определены маршруты, стоимость перелета по которым снизилась больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:51
2021-11-12T11:51
2021-11-12T11:51
туризм
санкт-петербург
барнаул
тюмень
минеральные воды
мурманск
симферополь
нижневартовск
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Определены маршруты, стоимость перелета по которым снизилась больше всего, сообщает Туту.ру.Список возглавил рейс из Санкт-Петербурга в Томск. Средний чек здесь на 63 процента ниже, чем год назад. На втором месте — авиапутешествие из Тюмени в Симферополь. Здесь цена упала на 59 процентов, с 12,4 до 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку направление Нижневартовск—Минеральные Воды. Средний чек за год уменьшился на 56 процентов, до 5,1 тысячи рублей.В пятерку также вошли рейсы из Симферополя в Мурманск и из Москвы в Барнаул, где снижение составило на 51 и 46 процентов соответственно.Аналитики онлайн-сервиса вывели рейтинг самых подешевевших за год направлений, проанализировав данные бронирований авиабилетов на период с 20 ноября по 20 декабря. В список вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 20 от 63 процентов.
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санкт-петербург, барнаул, тюмень, минеральные воды, мурманск, симферополь, нижневартовск, томск, москва, новости - туризм, пассажиры, авиабилеты, туризм, коронавирус covid-19
Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России
Эксперты посчитали, что пока дешевле всего улететь из Санкт-Петербурга в Томск
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Определены маршруты, стоимость перелета по которым снизилась больше всего, сообщает Туту.ру.
Список возглавил рейс из Санкт-Петербурга в Томск. Средний чек здесь на 63 процента ниже, чем год назад. На втором месте — авиапутешествие из Тюмени в Симферополь. Здесь цена упала на 59 процентов, с 12,4 до 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку направление Нижневартовск—Минеральные Воды. Средний чек за год уменьшился на 56 процентов, до 5,1 тысячи рублей.
В пятерку также вошли рейсы из Симферополя в Мурманск и из Москвы в Барнаул, где снижение составило на 51 и 46 процентов соответственно.
Аналитики онлайн-сервиса вывели рейтинг самых подешевевших за год направлений, проанализировав данные бронирований авиабилетов на период с 20 ноября по 20 декабря. В список вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 20 от 63 процентов.