https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758586879.html

Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России

Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России - РИА Новости, 12.11.2021

Названы самые подешевевшие авианаправления для поездок по России

Определены маршруты, стоимость перелета по которым снизилась больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:51

2021-11-12T11:51

2021-11-12T11:51

туризм

санкт-петербург

барнаул

тюмень

минеральные воды

мурманск

симферополь

нижневартовск

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Определены маршруты, стоимость перелета по которым снизилась больше всего, сообщает Туту.ру.Список возглавил рейс из Санкт-Петербурга в Томск. Средний чек здесь на 63 процента ниже, чем год назад. На втором месте — авиапутешествие из Тюмени в Симферополь. Здесь цена упала на 59 процентов, с 12,4 до 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку направление Нижневартовск—Минеральные Воды. Средний чек за год уменьшился на 56 процентов, до 5,1 тысячи рублей.В пятерку также вошли рейсы из Симферополя в Мурманск и из Москвы в Барнаул, где снижение составило на 51 и 46 процентов соответственно.Аналитики онлайн-сервиса вывели рейтинг самых подешевевших за год направлений, проанализировав данные бронирований авиабилетов на период с 20 ноября по 20 декабря. В список вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 20 от 63 процентов.

https://ria.ru/20211111/peterburgdostoevskogo-1758197941.html

санкт-петербург

барнаул

тюмень

минеральные воды

мурманск

симферополь

нижневартовск

томск

москва

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