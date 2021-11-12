https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758464922.html

Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс

Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс - РИА Новости, 12.11.2021

Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс

Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии, сообщает Express. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T00:33

2021-11-12T00:33

2021-11-12T00:33

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии, сообщает Express.Бывший бортпроводник Люсия Табоада отметила, что апгрейд билетов с эконома на бизнес происходит нечасто. Чаще всего такая опция доступна обладателям карт лояльности. Причем предложение о более комфортном перелете обычно делают при регистрации. На борту стюардессы пересаживают путешественников крайне редко, подчеркивает она.Когда пассажиры сами просят бесплатно переместиться на свободные кресла в бизнес-класс, то чаще всего жалуются на здоровье — травмированную ногу или неважное самочувствие. Но им почти всегда отказывают.Стюардесса Хелена Афроуи отмечает, что шансы на полет с повышенным комфортом повышаются, если пассажир приносит с собой для экипажа небольшой подарок — например, сладости или сувениры.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм