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Туризм
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Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс
Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс - РИА Новости, 12.11.2021
Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс
Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии, сообщает Express. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T00:33
2021-11-12T00:33
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии, сообщает Express.Бывший бортпроводник Люсия Табоада отметила, что апгрейд билетов с эконома на бизнес происходит нечасто. Чаще всего такая опция доступна обладателям карт лояльности. Причем предложение о более комфортном перелете обычно делают при регистрации. На борту стюардессы пересаживают путешественников крайне редко, подчеркивает она.Когда пассажиры сами просят бесплатно переместиться на свободные кресла в бизнес-класс, то чаще всего жалуются на здоровье — травмированную ногу или неважное самочувствие. Но им почти всегда отказывают.Стюардесса Хелена Афроуи отмечает, что шансы на полет с повышенным комфортом повышаются, если пассажир приносит с собой для экипажа небольшой подарок — например, сладости или сувениры.
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новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм
00:33 12.11.2021
 
Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс

Стюардесса поделилась советами, как пассажирам помнять эконом на бизнес-класс

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково. - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии, сообщает Express.
Бывший бортпроводник Люсия Табоада отметила, что апгрейд билетов с эконома на бизнес происходит нечасто. Чаще всего такая опция доступна обладателям карт лояльности. Причем предложение о более комфортном перелете обычно делают при регистрации. На борту стюардессы пересаживают путешественников крайне редко, подчеркивает она.
Когда пассажиры сами просят бесплатно переместиться на свободные кресла в бизнес-класс, то чаще всего жалуются на здоровье — травмированную ногу или неважное самочувствие. Но им почти всегда отказывают.
Стюардесса Хелена Афроуи отмечает, что шансы на полет с повышенным комфортом повышаются, если пассажир приносит с собой для экипажа небольшой подарок — например, сладости или сувениры.
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