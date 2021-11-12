https://ria.ru/20211112/prompark-1758840295.html
Тверские промпарки Раслово-2 и Боровлево-3 обеспечат инфраструктурой
Тверские промпарки Раслово-2 и Боровлево-3 обеспечат инфраструктурой - РИА Новости, 12.11.2021
Тверские промпарки Раслово-2 и Боровлево-3 обеспечат инфраструктурой
Промышленные парки Раслово-2 и Боровлёво-3 в Тверской области в 2022 году будут обеспечены инженерной инфраструктурой, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:07
2021-11-12T20:07
2021-11-12T20:07
тверская область
экономика
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Промышленные парки Раслово-2 и Боровлёво-3 в Тверской области в 2022 году будут обеспечены инженерной инфраструктурой, сообщает пресс-служба областного правительства."Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал на совещании в пятницу губернатор региона Игорь Руденя.Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередачи, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций.Общая площадь парка Боровлево-3 составит 82 гектара. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиционных вложений - порядка 10 миллиарда рублей.Создание инженерной инфраструктуры в Раслово-2 позволит разместить на территории пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест и привлечь инвестиционные вложения в размере более 9,1 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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экономика, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости.
Промышленные парки Раслово-2 и Боровлёво-3 в Тверской области
в 2022 году будут обеспечены инженерной инфраструктурой, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей", – сказал на совещании в пятницу губернатор региона Игорь Руденя
.
Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередачи, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций.
Общая площадь парка Боровлево-3 составит 82 гектара. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиционных вложений - порядка 10 миллиарда рублей.
Создание инженерной инфраструктуры в Раслово-2 позволит разместить на территории пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест и привлечь инвестиционные вложения в размере более 9,1 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.