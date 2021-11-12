https://ria.ru/20211112/produkty-1758674510.html

Чем опасны привычные продукты

Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты - РИА Новости, 12.11.2021

Чем опасны привычные продукты

Употребление в пищу не прошедших должную темообработку, плохо промытых и очищенных продуктов, может привести к ботулизму, рассказывает агентству "Прайм" старший РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:18

2021-11-12T03:18

2021-11-12T03:18

общество

продукты

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

воз

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Употребление в пищу не прошедших должную темообработку, плохо промытых и очищенных продуктов, может привести к ботулизму, рассказывает агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.По его словам, в результате нарушается работа нервной системы, внутренних органов и мускулатуры, а самый опасный симптом –нарушение дыхания.Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме, предупреждает Роговский.Собеседник "Прайма" советует: если вы отравились и при этом ощущаете сухость во рту, нужно обратиться к врачу с подозрением на ботулизм. Он также напоминает, ссылаясь на ВОЗ о важных профилактических мерах: соблюдение чистоты при приготовлении и хранении пищи, разделение сырой и приготовленной пищи, тщательная готовка с соблюдением технологий (например, при консервации), хранение продуктов при безопасной температуре, а также использование чистой воды и чистых продуктов.

https://ria.ru/20211027/produkty-1756591155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, продукты, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, воз