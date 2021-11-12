Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
Ученый Роговский заявил об опасности употребления не прошедших термообработку продуктов
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Употребление в пищу не прошедших должную темообработку, плохо промытых и очищенных продуктов, может привести к ботулизму, рассказывает агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.
"Возбудитель ботулизма — анаэроб — развивается в бескислородной среде. Любая плохо промытая пища, в которой остались споры бактерий, вызывающих ботулизм, и при этом находящаяся без доступа кислорода, с большой вероятностью сможет вызвать это заболевание", — объясняет специалист.
По его словам, в результате нарушается работа нервной системы, внутренних органов и мускулатуры, а самый опасный симптом –нарушение дыхания.
Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме, предупреждает Роговский.
Собеседник "Прайма" советует: если вы отравились и при этом ощущаете сухость во рту, нужно обратиться к врачу с подозрением на ботулизм. Он также напоминает, ссылаясь на ВОЗ о важных профилактических мерах: соблюдение чистоты при приготовлении и хранении пищи, разделение сырой и приготовленной пищи, тщательная готовка с соблюдением технологий (например, при консервации), хранение продуктов при безопасной температуре, а также использование чистой воды и чистых продуктов.
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