Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев достигла 696 млрд рублей

"В третьем квартале 2021 года компания продемонстрировала высокие финансовые показатели. В отчетном периоде мы достигли нового исторического рекорда по показателю EBITDA на единицу добычи, а абсолютные значения EBITDA и свободного денежного потока стали максимальными за последние 12 кварталов. Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров", - сообщает "Роснефть".