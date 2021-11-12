Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев достигла 696 млрд рублей
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее, сообщила компания.
"За девять месяцев 2021 года чистая прибыль составила 696 миллиардов рублей - рекордный показатель в истории компании", - отмечается в сообщении.
Показатель EBITDA за отчетный период увеличился почти вдвое, до 1,654 триллиона рублей.
"В третьем квартале 2021 года компания продемонстрировала высокие финансовые показатели. В отчетном периоде мы достигли нового исторического рекорда по показателю EBITDA на единицу добычи, а абсолютные значения EBITDA и свободного денежного потока стали максимальными за последние 12 кварталов. Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров", - сообщает "Роснефть".
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