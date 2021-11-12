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Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли
Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли - РИА Новости, 12.11.2021
Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли
"Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи, заявил глава... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:33
2021-11-12T14:33
новости компаний - экономика
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи, заявил глава компании Игорь Сечин.Он также отметил, что чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев текущего года почти в 5 раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила рекордные 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее.
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новости компаний - экономика, игорь сечин, роснефть
14:33 12.11.2021
 

Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи, заявил глава компании Игорь Сечин.
"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации Компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", - сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе компании.
Он также отметил, что чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев текущего года почти в 5 раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила рекордные 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее.
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