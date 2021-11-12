https://ria.ru/20211112/pribyl-1758752480.html

Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли

Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли - РИА Новости, 12.11.2021

Сечин: "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение прибыли

"Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи, заявил глава... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:33

2021-11-12T14:33

2021-11-12T14:33

новости компаний - экономика

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" в состоянии показать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока с учетом макроэкономики в мире и роста добычи, заявил глава компании Игорь Сечин.Он также отметил, что чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев текущего года почти в 5 раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила рекордные 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/sechin-1756683427.html

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2021

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новости компаний - экономика, игорь сечин, роснефть