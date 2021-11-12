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https://ria.ru/20211112/nurmagomedov-1758690438.html
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве, сообщил источник
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве, сообщил источник
Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили в один из московских изоляторов временного содержания, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:30
2021-11-12T10:34
происшествия
махачкала
москва
республика дагестан
хабиб нурмагомедов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили в один из московских изоляторов временного содержания, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, родственника знаменитого бойца ММА, который сам занимается смешанными единоборствами, подозревают в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в Каспийске. После этого Усман Нурмагомедов и его товарищ вылетели в Москву, силовики задержали мужчин в Шереметьево."Доставлен в один из московских ИВС, будет находиться там до суда, его спутник тоже", — сказал источник РИА Новости.Другой собеседник агентства заявил, что Нурмагомедова доставят в Дагестан для выяснения обстоятельств происшедшего. По его информации, возбуждено уголовное дело по статье 318 п. 1 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Согласно Уголовному кодексу, по ней нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.Председатель СК Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки разобраться в инциденте.
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происшествия, махачкала, москва, республика дагестан, хабиб нурмагомедов
09:30 12.11.2021 (обновлено: 10:34 12.11.2021)
 
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве, сообщил источник

Источник: брата Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили в один из изоляторов в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили в один из московских изоляторов временного содержания, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, родственника знаменитого бойца ММА, который сам занимается смешанными единоборствами, подозревают в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в Каспийске. После этого Усман Нурмагомедов и его товарищ вылетели в Москву, силовики задержали мужчин в Шереметьево.
"Доставлен в один из московских ИВС, будет находиться там до суда, его спутник тоже", — сказал источник РИА Новости.
Другой собеседник агентства заявил, что Нурмагомедова доставят в Дагестан для выяснения обстоятельств происшедшего. По его информации, возбуждено уголовное дело по статье 318 п. 1 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Согласно Уголовному кодексу, по ней нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.
Председатель СК Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки разобраться в инциденте.
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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ПроисшествияМахачкалаМоскваРеспублика ДагестанХабиб Нурмагомедов
 
 
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