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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211112/natsproekt-1758765598.html
ЯНАО стал одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта
ЯНАО стал одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 12.11.2021
ЯНАО стал одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:23
2021-11-12T15:23
ямало-ненецкий автономный округ
общество
губкинский
сургут
марат хуснуллин
жкх
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора."Ямальские дорожники в числе первых по стране завершили работы, запланированные на 2021 год в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автодороги". На сегодняшний день таких регионов в стране 20. Об этом в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в релизе.Пресс-служба уточняет, что положительную оценку Ямал получил по результатам работ, проведенных на почти 50 километрах и исполненных как часть национального проекта. Объем этого года – 39,66 километра региональных дорог и 9,18 километра по муниципальной сети городов Салехард и Лабытнанги."Создание качественной и безопасной дорожной сети на Ямале – один из приоритетов нашей работы. Особое внимание уделяем главной трассе от въезда в округ до Салехарда. В этом году по нацпроекту сделали несколько участков в районе Ноябрьска. Проезжаю по дороге за рулем каждый год и вижу, что ситуация уже поменялась в лучшую сторону", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Самые масштабные работы выполнены на участках от Карамовского поста в сторону Губкинского, это почти 21 километр нового дорожного полотна. На подъезде к Ноябрьску в рамках нацпроекта капитально отремонтировали 7,5 километра дороги, таким образом, завершив полное обновление участка от трассы Сургут – Салехард до города длиной в 37 километров. На дороге от Харпа до Лабытнанги в нормативное состояние приведено 5,2 километра.На подъезде к поселку Ханымей капитально отремонтировали мост – дорожники заменили опоры, железобетонные балки пролетных строений, уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему. На улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги привели в нормативное состояние более девяти километров, отмечают власти.
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общество, губкинский, сургут, марат хуснуллин, жкх, россия
15:23 12.11.2021
 
ЯНАО стал одним из лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта

ЯНАО вошел в число лучших регионов России по реализации дорожного нацпроекта

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.
"Ямальские дорожники в числе первых по стране завершили работы, запланированные на 2021 год в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автодороги". На сегодняшний день таких регионов в стране 20. Об этом в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в релизе.
Пресс-служба уточняет, что положительную оценку Ямал получил по результатам работ, проведенных на почти 50 километрах и исполненных как часть национального проекта. Объем этого года – 39,66 километра региональных дорог и 9,18 километра по муниципальной сети городов Салехард и Лабытнанги.
"Создание качественной и безопасной дорожной сети на Ямале – один из приоритетов нашей работы. Особое внимание уделяем главной трассе от въезда в округ до Салехарда. В этом году по нацпроекту сделали несколько участков в районе Ноябрьска. Проезжаю по дороге за рулем каждый год и вижу, что ситуация уже поменялась в лучшую сторону", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Самые масштабные работы выполнены на участках от Карамовского поста в сторону Губкинского, это почти 21 километр нового дорожного полотна. На подъезде к Ноябрьску в рамках нацпроекта капитально отремонтировали 7,5 километра дороги, таким образом, завершив полное обновление участка от трассы Сургут – Салехард до города длиной в 37 километров. На дороге от Харпа до Лабытнанги в нормативное состояние приведено 5,2 километра.
На подъезде к поселку Ханымей капитально отремонтировали мост – дорожники заменили опоры, железобетонные балки пролетных строений, уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему. На улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги привели в нормативное состояние более девяти километров, отмечают власти.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 19:39Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале на дороге Салехард-Надым появится сотовая связь
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоГубкинскийСургутМарат ХуснуллинЖКХРоссия
 
 
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