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Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов
Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов - РИА Новости, 12.11.2021
Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов
Медицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты ПЦР-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:29
2021-11-12T19:29
2021-11-12T19:52
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Медицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты ПЦР-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Медицинские организации, именно лаборатории имеют статус таких организаций, поскольку они получают медицинскую лицензию, могут быть в случае нарушения проверенными уполномоченными федеральными органами власти, если такие факты (задержка результатов ПЦР) будут подтверждены, могут лишиться лицензии", - сказала Голикова на брифинге.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html
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коронавирус в россии, общество, татьяна голикова, коронавирусы, коронавирус covid-19, пцр-тест
19:29 12.11.2021 (обновлено: 19:52 12.11.2021)
Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов
Голикова: медорганизации могут лишиться лицензии за задержку результатов ПЦР-тестов