https://ria.ru/20211112/litsenzii-1758832766.html

Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов

Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов - РИА Новости, 12.11.2021

Медорганизации будут лишать лицензий за задержку результатов ПЦР-тестов

Медицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты ПЦР-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:29

2021-11-12T19:29

2021-11-12T19:52

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Медицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты ПЦР-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Медицинские организации, именно лаборатории имеют статус таких организаций, поскольку они получают медицинскую лицензию, могут быть в случае нарушения проверенными уполномоченными федеральными органами власти, если такие факты (задержка результатов ПЦР) будут подтверждены, могут лишиться лицензии", - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, татьяна голикова, коронавирусы, коронавирус covid-19, пцр-тест