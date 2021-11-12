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В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19

В Приангарье за сутки коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией увеличен на 185 коек из-за роста числа заболевших, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:10

2021-11-12T20:10

2021-11-12T20:10

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ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. В Приангарье за сутки коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией увеличен на 185 коек из-за роста числа заболевших, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой, число заболевших растет. Все медицинские учреждения работают в режиме значительных перегрузок. Минздраву поручено проработать вопросы по открытию дополнительных прививочных пунктов и организации выездных бригад для проведения вакцинации на дому у маломобильных граждан старше 60 лет.

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