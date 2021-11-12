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В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
В Приангарье за сутки коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией увеличен на 185 коек из-за роста числа заболевших, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:10
2021-11-12T20:10
2021-11-12T20:10
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ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. В Приангарье за сутки коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией увеличен на 185 коек из-за роста числа заболевших, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой, число заболевших растет. Все медицинские учреждения работают в режиме значительных перегрузок. Минздраву поручено проработать вопросы по открытию дополнительных прививочных пунктов и организации выездных бригад для проведения вакцинации на дому у маломобильных граждан старше 60 лет.
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общество, иркутская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Иркутской области увеличили коечный фонд для больных COVID-19
Коечный фонд для больных COVID-19 увеличили на 185 коек в Иркутской области