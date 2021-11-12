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В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19
В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19
Сегодня в РФ развернуто 301,5 тысячи коек под COVID - больше, чем в пик, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:29
2021-11-12T19:29
2021-11-12T19:29
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сегодня в РФ развернуто 301,5 тысячи коек под COVID - больше, чем в пик, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в Российской Федерации открыто 301,5 тысячи коек для целей ковида, это даже несколько больше, чем в пик заболеваемости, который мы наблюдали последний раз - это было порядка 290 тысяч коек", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".
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В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19
Голикова: сегодня в России развернуто 301,5 тысячи коек для больных COVID-19