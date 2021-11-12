https://ria.ru/20211112/koyki-1758832870.html

В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19

В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В России развернули более 300 тысяч коек для больных COVID-19

Сегодня в РФ развернуто 301,5 тысячи коек под COVID - больше, чем в пик, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:29

2021-11-12T19:29

2021-11-12T19:29

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сегодня в РФ развернуто 301,5 тысячи коек под COVID - больше, чем в пик, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в Российской Федерации открыто 301,5 тысячи коек для целей ковида, это даже несколько больше, чем в пик заболеваемости, который мы наблюдали последний раз - это было порядка 290 тысяч коек", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758796252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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