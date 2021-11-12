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Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова

Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова - РИА Новости, 12.11.2021

Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова

Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:24

2021-11-12T19:24

2021-11-12T19:42

россия

распространение коронавируса

общество

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татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", - сказала Голикова на брифинге.

россия

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2021

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