https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758831004.html
Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова
Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова - РИА Новости, 12.11.2021
Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова
Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:24
2021-11-12T19:24
2021-11-12T19:42
россия
распространение коронавируса
общество
подростки
дети
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", - сказала Голикова на брифинге.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, подростки, дети, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:24 12.11.2021 (обновлено: 19:42 12.11.2021)
Меры о QR-кодах не затронут детей и подростков, заявила Голикова
Голикова: меры о QR-кодах из-за COVID-19 не затронут детей и подростков