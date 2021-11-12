https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758734224.html

Россия поставила в страны СНГ более миллиона тестов на коронавирус

Россия поставила в страны СНГ более миллиона тестов на коронавирус - РИА Новости, 12.11.2021

Россия поставила в страны СНГ более миллиона тестов на коронавирус

Россия безвозмездно поставила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики COVID и готова и далее оказывать поддержку специалистам-медикам, заявил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:09

2021-11-12T13:09

2021-11-12T13:10

распространение коронавируса

общество

снг

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия безвозмездно поставила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики COVID и готова и далее оказывать поддержку специалистам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договорённости об открытии лицензионных производств на местных площадках", - сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также указал на необходимость принимать меры для прерывания цепочек заболеваемости коронавирусом."Главное здесь - массовая вакцинация граждан. В России мы уделяем этим вопросам самое серьёзное внимание, продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству", - отметил российский премьер.Он также добавил, что Россия готова оказывать "научно-методическую поддержку специалистам-медикам".

https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758730054.html

https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, снг, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии