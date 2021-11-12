https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758709575.html

В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 33 645 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 7 720 962, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:34

2021-11-12T11:34

2021-11-12T11:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 33 645 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 7 720 962, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 645 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 720 962", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6952, в Санкт-Петербурге - 3796, в Подмосковье - 2339.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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