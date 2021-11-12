https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758709428.html

В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021

В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Подмосковье (2726), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:33

2021-11-12T11:33

2021-11-12T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Подмосковье (2726), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5183, 2 Санкт-Петербург 3421, 3 Московская область 2726", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 37, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758708993.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19