https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758709428.html
В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Подмосковье (2726), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:33
2021-11-12T11:33
2021-11-12T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Подмосковье (2726), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5183, 2 Санкт-Петербург 3421, 3 Московская область 2726", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 37, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758708993.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_8e49c97fb5619bf88673e58ed7fb6874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом, в Подмосковье — 2726