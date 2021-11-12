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Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" - РИА Новости, 12.11.2021
Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
18-19 ноября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
2021-11-12T16:19
2021-11-12T16:19
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758781437.jpg?1636723157
К участию приглашены:- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена НЕЧАЕВА;- ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария ВОРОНЦОВА;- председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Александр ХОХЛОВ;- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;- ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, представители пациентских организаций и органов государственной власти.Эксперты обсудят широкий круг этико-правовых и социальных проблем, связанных с развитием генетических технологий в Российской Федерации.Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире. Программа конференции и онлайн-трансляцияОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:19 12.11.2021
 

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"

Читать ria.ru в
18-19 ноября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
К участию приглашены:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена НЕЧАЕВА;
- ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария ВОРОНЦОВА;
- председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Александр ХОХЛОВ;
- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;
- ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, представители пациентских организаций и органов государственной власти.
Эксперты обсудят широкий круг этико-правовых и социальных проблем, связанных с развитием генетических технологий в Российской Федерации.
Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире. Программа конференции и онлайн-трансляция

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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