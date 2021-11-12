https://ria.ru/20211112/genetika-1758781437.html

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" - РИА Новости, 12.11.2021

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"

18-19 ноября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

2021-11-12T16:19

2021-11-12T16:19

2021-11-12T16:19

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К участию приглашены:- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена НЕЧАЕВА;- ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария ВОРОНЦОВА;- председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Александр ХОХЛОВ;- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;- ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, представители пациентских организаций и органов государственной власти.Эксперты обсудят широкий круг этико-правовых и социальных проблем, связанных с развитием генетических технологий в Российской Федерации.Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире. Программа конференции и онлайн-трансляцияОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы