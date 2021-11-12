Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
18-19 ноября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
К участию приглашены:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена НЕЧАЕВА;
- ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария ВОРОНЦОВА;
- председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Александр ХОХЛОВ;
- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;
- ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, представители пациентских организаций и органов государственной власти.
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- президент Ассоциации медицинских генетиков, главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей КУЦЕВ;
- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Елена НЕЧАЕВА;
- ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария ВОРОНЦОВА;
- председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Александр ХОХЛОВ;
- председатель Российского общества медицинских генетиков Вера ИЖЕВСКАЯ;
- ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, представители пациентских организаций и органов государственной власти.
Эксперты обсудят широкий круг этико-правовых и социальных проблем, связанных с развитием генетических технологий в Российской Федерации.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Зарегистрированные на сайте пользователи могут задавать экспертам вопросы в прямом эфире. Программа конференции и онлайн-трансляция
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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