https://ria.ru/20211112/frantsiya-1758734910.html
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией - РИА Новости, 12.11.2021
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией
Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:12
2021-11-12T13:12
2021-11-12T13:12
в мире
европа
ближний восток
николя дюпон-эньян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103745/91/1037459159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2477c260e0aa9979f2d55d55c14e32a5.jpg
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только выиграет от отмены антироссийских санкций."Я убежден, что будущее Европы зависит от большого союза с Россией. У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке. И я думаю, что Франция выиграет от отмены санкций против РФ, связанных со старой историей Крыма, которая не имеет смысла, чтобы восстановить разумные дипломатические отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - заявил Дюпон-Эньян в эфире Europe 1.По его словам, Франция должна "выйти из этих детских игр во внешней политике, выясняя, кто хорошие парни, а кто плохие".Ранее французский журналист и эссеист Эрик Земмур, который может стать кандидатом в президенты Франции, выступил за отмену санкций Запада против России.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20211030/lavrov-1757047405.html
https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html
европа
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103745/91/1037459159_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_04ffc9dabe14581232c8542749f13d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, ближний восток, николя дюпон-эньян, россия
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз ЕС с Россией и отмену санкций