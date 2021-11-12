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Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией - РИА Новости, 12.11.2021
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией
Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:12
2021-11-12T13:12
в мире
европа
ближний восток
николя дюпон-эньян
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только выиграет от отмены антироссийских санкций."Я убежден, что будущее Европы зависит от большого союза с Россией. У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке. И я думаю, что Франция выиграет от отмены санкций против РФ, связанных со старой историей Крыма, которая не имеет смысла, чтобы восстановить разумные дипломатические отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - заявил Дюпон-Эньян в эфире Europe 1.По его словам, Франция должна "выйти из этих детских игр во внешней политике, выясняя, кто хорошие парни, а кто плохие".Ранее французский журналист и эссеист Эрик Земмур, который может стать кандидатом в президенты Франции, выступил за отмену санкций Запада против России.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20211030/lavrov-1757047405.html
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в мире, европа, ближний восток, николя дюпон-эньян, россия
13:12 12.11.2021
 
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз ЕС с Россией и отмену санкций

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только выиграет от отмены антироссийских санкций.
"Я убежден, что будущее Европы зависит от большого союза с Россией. У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке. И я думаю, что Франция выиграет от отмены санкций против РФ, связанных со старой историей Крыма, которая не имеет смысла, чтобы восстановить разумные дипломатические отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - заявил Дюпон-Эньян в эфире Europe 1.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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По его словам, Франция должна "выйти из этих детских игр во внешней политике, выясняя, кто хорошие парни, а кто плохие".
Ранее французский журналист и эссеист Эрик Земмур, который может стать кандидатом в президенты Франции, выступил за отмену санкций Запада против России.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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В миреЕвропаБлижний ВостокНиколя Дюпон-ЭньянРоссия
 
 
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