https://ria.ru/20211112/frantsiya-1758734910.html

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией - РИА Новости, 12.11.2021

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян выступил за союз Европы с Россией

Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:12

2021-11-12T13:12

2021-11-12T13:12

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ближний восток

николя дюпон-эньян

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян считает, что Европе необходим союз с Россией, а Франция только выиграет от отмены антироссийских санкций."Я убежден, что будущее Европы зависит от большого союза с Россией. У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке. И я думаю, что Франция выиграет от отмены санкций против РФ, связанных со старой историей Крыма, которая не имеет смысла, чтобы восстановить разумные дипломатические отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - заявил Дюпон-Эньян в эфире Europe 1.По его словам, Франция должна "выйти из этих детских игр во внешней политике, выясняя, кто хорошие парни, а кто плохие".Ранее французский журналист и эссеист Эрик Земмур, который может стать кандидатом в президенты Франции, выступил за отмену санкций Запада против России.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20211030/lavrov-1757047405.html

https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html

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в мире, европа, ближний восток, николя дюпон-эньян, россия