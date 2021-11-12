https://ria.ru/20211112/biometriya-1758830247.html
За сохранность биометрии должно отвечать государство, заявил Путин
За сохранность биометрии должно отвечать государство, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021
За сохранность биометрии должно отвечать государство, заявил Путин
Биометрические данные должны храниться в единой системе биометрической идентификации, государство должно быть ответственным за их хранение, сообщил президент РФ РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:21
2021-11-12T19:21
2021-11-12T20:06
технологии
москва
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Биометрические данные должны храниться в единой системе биометрической идентификации, государство должно быть ответственным за их хранение, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021."Особые решения следует предпринять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь прежде всего о биометрических данных, которые все чаще используются для совершения финансовых и других операций, в том числе для оплаты проезда, скажем, в метро, как в Москве сейчас это уже делается. Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение", - сказал Путин.При этом, необходимо обеспечить свободный доступ к ней банкам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным человека.
https://ria.ru/20211112/putin-1758829540.html
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технологии, москва, владимир путин, россия
19:21 12.11.2021 (обновлено: 20:06 12.11.2021)
За сохранность биометрии должно отвечать государство, заявил Путин
Путин: биометрия должна храниться в единой системе под ответственностью государства