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Беженцы сломали ограду и прорвались в Польшу. Видео
Опубликовано видео с беженцами, прорвавшимися на территорию Польши - РИА Новости, 12.11.2021
Беженцы сломали ограду и прорвались в Польшу. Видео
Sputnik Беларусь опубликовал видео, на котором запечатлены последствия инцидента с беженцами, прорвавшимися через ограду на приграничном с Польшей КПП "Брузги". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:04
2021-11-12T12:04
2021-11-12T12:16
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Sputnik Беларусь опубликовал видео, на котором запечатлены последствия инцидента с беженцами, прорвавшимися через ограду на приграничном с Польшей КПП "Брузги".На кадрах видно, что группа мигрантов, покинув территорию Белоруссии, двигается вдоль польского заграждения. Некоторые из них громко кричат.По информации СМИ, беженцы при этом они повредили ограждение из колючей проволоки. Как заявили в погранкомитете Белоруссии, их силовики не помогали мигрантам пересечь границу.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/gotovnost-1758661891.html
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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
2021-11-12T12:04
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PT0M17S
РИА Новости
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в мире, варшава, вильнюс, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:04 12.11.2021 (обновлено: 12:16 12.11.2021)
Опубликовано видео с беженцами, прорвавшимися на территорию Польши
Опубликовано видео с группой мигрантов, прорвавшихся в Польшу из Белоруссии