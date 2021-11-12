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ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания клиентов
ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания клиентов - РИА Новости, 12.11.2021
ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания клиентов
ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов – теперь доставка дебетовых карт стала еще быстрее и удобнее. Карта будет направлена в доставку... РИА Новости, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя – ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов – теперь доставка дебетовых карт стала еще быстрее и удобнее. Карта будет направлена в доставку на следующий день после оформления заказа и передана клиенту в удобное время.Заказать доставку карты можно в мобильном приложении, на сайте банка или в сети интернет, указав город и удобный адрес доставки. Для получения карты при себе клиенту достаточно иметь паспорт."Теперь получить банковскую карту можно гораздо быстрее и без визита в офис. Услуга является бесплатной для новых клиентов и в настоящее время доступна в Москве, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре и Ярославле. В скором времени воспользоваться бесплатной доставкой карты смогут жители еще 27 регионов России. Мы уверены, что этот сервис будет широко востребован нашими клиентами, особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации" - отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:40 12.11.2021 (обновлено: 13:06 12.11.2021)
 

ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания клиентов

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 12 ноя – ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов – теперь доставка дебетовых карт стала еще быстрее и удобнее. Карта будет направлена в доставку на следующий день после оформления заказа и передана клиенту в удобное время.
Заказать доставку карты можно в мобильном приложении, на сайте банка или в сети интернет, указав город и удобный адрес доставки. Для получения карты при себе клиенту достаточно иметь паспорт.
"Теперь получить банковскую карту можно гораздо быстрее и без визита в офис. Услуга является бесплатной для новых клиентов и в настоящее время доступна в Москве, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре и Ярославле. В скором времени воспользоваться бесплатной доставкой карты смогут жители еще 27 регионов России. Мы уверены, что этот сервис будет широко востребован нашими клиентами, особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации" - отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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